موافقة مجلسي إدارة رينو ونيسان على "إعادة موازنة" التحالف

لندن (أ ف ب) – وافق مجلسا إدارة مجموعة رينو الفرنسية وشريكتها اليابانية نيسان على تعديل واسع في تحالفهما بعد مفاوضات استمرت لأشهر، وفق ما أفادت الشركتان الاثنين.

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وأكدت الشركتان في بيان أنهما "أعادتا موازنة" علاقتهما إذ خفضت رينو حصّتها من 43,4 في المئة إلى 15 في المئة، أي حجم حصة نيسان نفسها في نظيرتها الفرنسية.

ويشمل الاتفاق استحواذ نيسان على حصة تصل إلى 15 في المئة في مشروع مركبة "أمبير" الكهربائية الجديدة التابعة لرينو.

كذلك، أعلنت الشركتان مشاريع مشتركة في أميركا اللاتينية والهند وأوروبا.

وأكدتا أنهما "فتحتا صفحة جديدة في الشراكة" من خلال الاتفاق.

وأقرّ مجلس إدارة رينو الاتفاق الأحد بينما وقّعته الصين الاثنين، بعد أسبوع على الإعلان عنه.

ويأتي الاتفاق بعد مفاوضات صعبة استمرت لأشهر وتأخيرات متكررة فيما سعت الشركتان لإعادة هيكلة التحالف بينهما بعد سنوات من التوتر.

وانضمت إليهما ميتسوبيشي موتورز العام 2016 عندما استحوذت نيسان على حصة نسبتها 34 في المئة في منافستها اليابانية التي كانت تواجه صعوبات مالية.

لكن تزعزع استقرار الاتحاد بتوقيف رئيس نيسان كارلوس غصن الذي أشار إلى أن التهم الموجهة إليه هدفت لمنعه من توطيد العلاقة بين شركتي تصنيع السيارات اليابانية والفرنسية.

"تجديد التحالف"

ووصف محللون الخطوة بأنها طريق لبناء الثقة بين شركتي تصنيع السيارات، خصوصا بعد تداعيات فضيحة غصن.

وأفاد بيان الاثنين أن الإصلاح "يمهّد الطريق لتجديد وتعزيز الشراكة المستمرة منذ 24 عاما، ويوفر مرونة جديدة ويسخّر التكنولوجيا الرائدة لأعضاء التحالف الثلاثة".

ولم تبع رينو فورا نسبة 28,4 في المئة المتبقية في نيسان، لتنقل بدلا من ذلك الأسهم إلى صندوق فرنسي نظرا إلى أن قيمتها السوقية الحالية أقل من تلك المسجّلة في حسابات رينو.

وسيتم بيعها عندما يصبح الأمر "معقولا من الناحية التجارية" بالنسبة لرينو مع امتلاك نيسان الحق في العرض الأول.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت رينو بأنها ستقسم عملياتها إلى قسمين -- "أمبير" وفرع منفصل للبنزين والديزل والسيارات الهجينة سيقيم شراكة مع "جيلي" الصينية.

لكن القلق في نيسان حيال انتقال التكنولوجيا مستقبلا إلى شركة تصنيع السيارات الصينية والتفاصيل بشأن مشاركة الملكية الفكرية للمركبات الكهربائية يعقد المفاوضات.

وبموجب الاتفاق، ستستثمر نيسان نسبة تصل إلى 15 في المئة في "أمبير" فيما يتمثل هدفها بالتحول إلى "مستثمر استراتيجي".

وقال البيان إن ميتسوبيشي "ستفكر" أيضا بالاستثمار في "أمبير".

© 2023 AFP