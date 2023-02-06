مونديال الأندية: بنزيمة وكورتوا يغيبان عن رحلة ريال مدريد الى المغرب

© خافيير سوريانو / ا ف ب

كريم بنزيمة يغيب عن مباراة ريال مدريد ضد الاهلي في مونديال الاندية

الرباط (أ ف ب) – سيغيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة والحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن رحلة ريال مدريد الاسباني الى المغرب لخوض غمار كأس العالم للاندية في كرة القدم.

إعلان اقرأ المزيد

ويلتقي النادي الملكي، حامل اللقب أربع مرات قياسية، مع الاهلي المصري في نصف النهائي الاربعاء.

ولم يتواجد اسما اللاعبين في قائمة الفريق التي ستغادر الى المغرب وفق بيان على الموقع الرسمي للنادي الانثين.

كما غاب أيضًا المدافع البرازيلي إدير ميليتاو، الظهير الفرنسي فيرلان مندي والجناحين البلجيكي إدين هازار ولوكاس فاسكيس بسبب الاصابة.

وأصيب بنزيمة في الفخذ خلال الفوز على فالنسيا الخميس الماضي في الدوري قبل أن يخرج في الدقيقة 60، فيما خرج ميليتاو في المباراة ذاتها بعد احتكاك مع صامويل لينو في الدقيقة 36.

وأصيب كورتوا الاحد في فخذه أثناء فترة الإحماء قبل المباراة ضد ريال مايوركا التي خسرها الملكي 1-0 وحل الأوكراني أندري لونين بدلا منه.

وسيُرتقب ما إذا سيكون أحد اللاعبين المصابين قادرًا على خوض النهائي المحتمل السبت ضد الهلال السعودي او فلامنغو البرازيلي، لاسيما أن الايطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سبق أن أعلن أن بنزيمة سيكون جاهزًا للمشاركة في مونديال الاندية.

© 2023 AFP