رئيس مؤتمر الأطراف "كوب 28" يؤكد أن قطاع الطاقة جزء من العمل المناخي

رئيس مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب28) الإماراتي سلطان الجابر رئيس شركة بترول أبوظبي في مؤتمر في العاصمة الإماراتية في 12 كانون الثاني/يناير 2023

بنغالور (الهند) (أ ف ب) – أكد رئيس مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب28) الإماراتي سلطان الجابر الثلاثاء، أن قطاع الطاقة يجب أن يلعب دورا في مكافحة الاحترار المناخي نافيا وجود أي "تعارض في المصالح".

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وقال الجابر الذي يتولى كذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية "ادنوك" ومنصب مبعوث الإمارات حول التغير المناخي، في أسبوع الهند للطاقة الذي يقام في بنغالور إن "عملية الانتقال في قطاع الطاقة تتطلب تضافر جهود كافة فئات المجتمع في عملية تحتوي الجميع، بما في ذلك بالطبع قطاع الطاقة".

وأضاف "هذا لا يمثل تعارضا في المصالح ، فمن مصلحتنا المشتركة أن يعمل قطاع الطاقة إلى جانب كافة الأطراف لإيجاد الحلول التي يحتاج إليها العالم".

وتعرّض قرار تعيين الجابر في منصب رئيس مؤتمر "كوب28" لانتقادات من قبل نشطاء قالوا إنه يهدد "شرعية" المنتدى.

وتعدّ الإمارات من أكبر منتجي النفط في العالم.

وسيعقد كوب28 في دبي في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر المقبلين.

وأكد الجابر أن "العالم لا يزال بحاجة إلى المواد الهيدروكربونية، وسيظل مضطراً إلى الاعتماد عليها خلال عملية الانتقال من نظام الطاقة الحالي إلى منظومة الطاقة الجديدة".

وأضاف "لا يمكننا إيقاف الاعتماد على نظام الطاقة الحالي قبل بناء المنظومة الجديدة. لذا، نحتاج إلى تقليل البصمة الكربونية لهذه الموارد، والاستثمار في النفط الأقل كثافة كربونية".

وتعهد الجابر أن يعمل "مع جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة لتسريع وتيرة خفض انبعاثات مصادر الطاقة الحالية وزيادة نمو بدائل الطاقة النظيفة" مؤكدا أن "قطاع الطاقة يعتبر جزءا لا يتجزأ من الحل اللازم لتحقيق الانتقال في القطاع".

وبحسب الجابر " نحتاج إلى القضاء على الافتقار إلى الطاقة، مع الحفاظ على هدف عدم تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1,5 درجة مئوية".

أوضح "نحتاج أيضاً إلى أن ننتقل من الكلام عن وضع الأهداف، إلى تنفيذها".

© 2023 AFP