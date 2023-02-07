مونديال 2030: الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي والباراغواي تطلق ملفها المشترك

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بوينوس ايرس (أ ف ب) – أطلقت الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي والباراغواي الثلاثاء ملفها الرسمي المشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في عام 2030، تكريماً لذكرى مرور 100 عام على اقامة أول مونديال في العاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو.

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وقال رئيس اتحاد أميركا الجنوبية "كونميبول" البارغوياني أليخاندرو دومينغيس "نحن مقتنعون بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ملتزم بتكريم ذكرى أولئك الذين نظّموا النسخة الأولى من كأس العالم".

وحضر دومينغيس حفل الإعلان عن الترشح المشترك الذي اقيم في مقر الاتحاد الأرجنتيني للعبة في إيسيسا، جنوب العاصمة بوينوس آيرس، علماً أن المنافسة تحتدم على ملف الترشح قبل أن يختار فيفا المضيف في عام 2024.

ورفعت الدول الأربع المرشحة للاستضافة شعار "2030 معاً-100 عام"، علماً أن الاتحادات الأربعة كان سبق لها أن اعلنت نيتها بالاستضافة المشتركة في أوائل آب/أغسطس الماضي.

ويأتي التحدي الرئيسي لدول قارة أميركا الجنوبية من ملف مشترك من إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا التي تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي للعبة.

يضاف إلى ذلك الحديث عن سعي السعودية إلى استضافة نهائيات كأس العالم 2030، ذلك أنه في أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي أن بلاده تدرس مع السعودية واليونان الترشح بملف مشترك.

وأكد وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل لوكالة فرانس برس الأربعاء الماضي أن بلاده لم تقدّم ملف ترشّح، مؤكداً في الوقت نفسه أن "كل شيء ممكن".

وكان دومينغيس صرّح في كانون الأول/ديسمبر الماضي ان على فيفا أن تحترم إرث أيقونتي أميركا الجنوبية الراحلين البرازيلي بيليه والأرجنتيني دييغو مارادونا من خلال منح القارة الجنوبية شرف استضافة كأس العالم 2030.

وتوج المنتخب الاوروغوياني على أرضه في مونتيفيديو بلقب النسخة الأولى من كأس العالم بفوزه على نظيره الأرجنتيني 4-2 في مونديال 1930 الذي شهد مشاركة 13 منتخباً.

وتوجت الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخها بعد فوزها باللقب العالمي على حساب فرنسا بركلات الترجيح في نهائي مونديال قطر 2022.

وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا كأس العالم المقبلة في عام 2026، وهي المرة الأولى التي يتنافس فيها 48 منتخباً، مقابل 32 سابقاً.

© 2023 AFP