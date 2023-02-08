الإيطالي-الألماني تيديسكو مدرباً للمنتخب البلجيكي (رسمي)

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بروكسل (أ ف ب) – تعاقد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم مع المدرب الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو للاشراف على المنتخب الوطني حتى نهاية كأس أوروبا 2024 خلفاً للإسباني روبرتو مارتينيس، وذلك وفق ما أعلن الأربعاء.

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ونشر الاتحاد البلجيكي في صفحته على تويتر صورة لتيديسكو كتب عليه "أهلاً وسهلاً"، مرفقاً اياها بتعليق "دومينيكو تيديسكو هو المدرب الجديد لشياطيننا (لقب المنتخب). حظاً سعيداً أيها المدرب!".

ثم قال في بيان على موقعه الرسمي "يفخر الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم بالإعلان عن تعيين دومينيكو تيديسكو مدرباً جديداً للمنتخب الوطني"، مضيفاً "تم تشكيل فريق عمل داخل الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في بداية كانون الأول/ديسمبر... تم تكليف فريق العمل هذا بإيجاد مدرب وطني جديد، بالإضافة إلى تقديم المشورة بشأن مواصلة تطوير النواة الفنية للاتحاد البلجيكي لكرة القدم".

وتابع "سيخلف الإيطالي دومينيكو تيديسكو روبرتو مارتينيس كمدرب وطني للشياطين الحمر البلجيكي. سيوقع عقداً مع الاتحاد البلجيكي حتى بعد كأس أوروبا 2024"، محدداً "تتمثل مهمته في قيادة الشياطين الحمر للتأهل الى كأس أوروبا 2024 في ألمانيا".

وبذلك، أكد الاتحاد البلجيكي ما تناقلته وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة عن التوجه للتعاقد مع تيديسكو الذي سيرافقه فرانك فيركاوترين في منصب المدير الرياضي الجديد للمنتخب الذي كان يشغله أيضاً مارتينيس.

ويأتي التعاقد مع المدرب البالغ من العمر 37 عاماً بعد التوصل الى اتفاق لفك ارتباطه مع ناديه السابق لايبزيغ الألماني الذي كان أقاله من منصبه في أيلول/سبتمبر الماضي لكنه لا يزال يدفع راتبه.

وسيخلف تيديسكو في مهمة الاشراف على المنتخب مارتينيس الذي ترك المنصب بعد خروج بلجيكا من الدور الاول لمونديال 2022 في قطر.

ونقل موقع الاتحاد البلجيكي عن تيديسكو قوله "بالنسبة لي، هذا شرف كبير أن أكون المدرب الجديد لبلجيكا. أنا أتطلع حقاً بفارغ الصبر لهذه المهمة وأنا متحمس للغاية. كان لدي شعور جيد جداً منذ المحادثة الأولى (مع الاتحاد)".

وظهر اسم تيديسكو، المدرب السابق لشالكه الالماني (2017-2019) وسبارتاك موسكو الروسي (2019-2021)، بين ابرز المرشحين في الأيام الأخيرة لمجموعة عمل الاتحاد البلجيكي.

وكان الهولندي بيتر بوس الذي كان حرا منذ رحيله عن أولمبيك ليون الفرنسي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، هو المرشح الآخر الذي ذكرت وسائل الإعلام المحلية اسمه في الأيام الأخيرة، بينما تم استبعاد الفرنسي تييري هنري والهولندي لويس فان خال بعدما كانا ضمن اللائحة.

وتخوض بلجيكا أول مباراة في تصفيات كأس أوروبا 2024 في 24 آذار/مارس في السويد، قبل مباراة ودية أمام ألمانيا بعد أربعة أيام.

وكان مارتينيس الذي تعاقدت معه البرتغال خلفاً لفرناندو سانتوش، قاد بلجيكا الى المركز الثالث في مونديال 2018 وإلى صدارة التصنيف العالمي لمدة ثلاث سنوات.

© 2023 AFP