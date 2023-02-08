القضاء العراقي يحكم على ناشطَين على يوتيوب وتيك توك بالسجن لنشرهما محتوى "فاحشًا"

بغداد (أ ف ب) – أصدرت محكمة عراقية أحكامًا بالسجن بحقّ ناشط على منصة يوتيوب وأخرى على تطبيق تيك توك بسبب نشرهما فيديوهات "تتضمن أقوالًا فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة"، وفق ما أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان.

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وأعلنت وزارة الداخلية في كانون الثاني/يناير تشكيل لجنة مكلّفة رصد "المحتويات البذيئة والهابطة" على مواقع التواصل الاجتماعي التي "يسيء بعضها للذوق العام ويخالف الاخلاق والتقاليد" في المجتمع العراقي الذي لا يزال محافظًا إلى حدّ بعيد. وأُنشأت منصّة ليتمكن مستخدمو الانترنت من الإبلاغ عن منشورات من هذا النوع.

وحكمت محكمة جنح الكرخ في بغداد على حسن صجمة وهو ناشط على يوتيوب بالسجن عامين وعلى غفران مهدي سوادي المعروفة بـ"أم فهد" وهي ناشطة على تيك توك حيث يحظى حسابها بأكثر من 23 ألف متابع، بالسجن ستة أشهر، وفق بيان مجلس القضاء الأعلى.

وأشار البيان إلى أن صجمة و"أم فهد" أُدينا "لقيامهما بنشر عدة افلام وفيديوهات تتضمن أقوالًا فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة وعرضها على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

في فيديوهاته، يوقف حسن صجمة أحيانًا شابات وشبانًا في الشارع لطرح عليهم أسئلة عن حياتهم العاطفية وعمّا إذا كانوا قد تلقوا هدايا من عشّاقهم وما هي صفات شركاء أحلامهم.

أما "أم فهد" فتنشر من جانبها فيديوهات تظهر فيها غالبًا بملابس ضيقة وترقص على موسيقى عراقية.

في لقاء الثلاثاء مع قناة "الرشيد" العراقية، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني ومدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية سعد معن، توقيف ثمانية أشخاص حتى اليوم لنشرهم محتوى "فاحشًا".

وقال إن "المسألة ليس لها علاقة أبدًا بحريّة التعبير" مضيفًا أن "هؤلاء النفر الضال لا يمثلون العراق ولا المرأة العراقية ولا المجتمع العراقي".

ووجّه معن "رسالة لكل أصحاب المحتوى الهابط" داعيًا إياهم إلى إبداء "حسن النية والبدء بالحذف… حسن النية هذا يؤخذ بالحساب... امسحوا كل محتوى سيء".

وأوضح أن بواسطة المنصة التي أنشأتها وزارة الداخلية، "وصلنا أكثر من 50 ألف محتوى من الناس خلال أيام معدودة".

تجغ/أم/ص ك

© 2023 AFP