بايدن دعا إلى الوحدة في الكونغرس أمام كتلة من الترامبيين المشاغبين

مارجوري تايلور غرين النائبة المؤيدة للرئيس السابق دونالد ترامب، في الكونغرس في 07 شباط/فبراير 2023

واشنطن (أ ف ب) – دعا جو بايدن إلى الوحدة في خطابه عن حال الاتحاد الثلاثاء لكن ملامح الرفض التي ارتسمت على وجه الرئيس الجمهوري الجديد لمجلس النواب كيفن مكارثي منح طابعا مختلفا لأمسية صاخبة طغى عليها الانقسام الحزبي.

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وفي ما يرمز إلى التغيير في ميزان القوى في واشنطن، ألقى الرئيس الجمهوري خطابه في الكونغرس تحت أنظار أحد خصومه الرئيسيين ماكارثي الذي أصبح رئيسًا لمجلس النواب وكان يجلس خلفه.

في المرة السابقة التي ألقى فيها جو بايدن خطابا في الكونغرس، كان الديمقراطيون يشكلون أغلبية في مجلسي البرلمان وكان الحزبان يتحدثان بصوت واحد ليؤكدا أن غزو روسيا لأوكرانيا قبل أيام لن يمر بلا عواقب.

لكن الثلاثاء تمكن الجمهور الأميركي من رؤية الوضع وقد عاد إلى طبيعته بمشادات كلامية قاسية بين البرلمانيين.

وهاجمت مارجوري تايلور غرين المفرطة في موالاتها لترامب، بايدن ووصفته بأنه "كذاب".

"انت مسؤول"

كان كل شيء قد بدأ بطريقة ودية وصفق الجانبان في القاعة لقادة الحزبين.

وقال جو بايدن "القتال لمجرد للقتال والسلطة من أجل السلطة فقط والصراع من أجل الصراع فقط.. هذا لا يقودنا إلى أي مكان".

لكن الجمهوريين غضبوا بعد ذلك بسرعة بعد تصريحات الرئيس الديموقراطي. وكان كيفن مكارثي قد طلب من الجمهوريين عدم الانحدار إلى مضايقة صاخبة لجو بايدن لذلك اكتفى كثيرون منهم - في البداية - بالتحديق في هواتفهم النقالة.

ووقف الديموقراطيون في أغلب الأحيان ليصفقوا ترحيبا بكل كلمة طيبة وبحماس كبير في بعض الأحيان.

وعندما قرر جو بايدن تصعيد الموقف وانتقاد المعارضة الجمهورية وخصوصا سلفه دونالد ترامب، حلت صرخات صاخبة وهتافات استهجان محل الهمسات الغاضبة.

وقال أحد الجمهوريين عندما أثار الرئيس أزمة الإفراط في استخدام المواد الأفيونية "انت مسؤول عن ذلك".

دبابييس

على هامش الخطاب، فرضت تدابير أمنية مشددة حول مبنى الكونغرس بعدما شن أنصار دونالد ترامب هجوما على الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

ونصبت شبكة معدنية سوداء يزيد طولها عن مترين حول المبنى ولم يسمح للجمهور بدخوله.

في الداخل، قامت الشرطة وكلابها بدوريات في الممرات.

وبين الضيوف الحاضرين في المعرض بونو نجم فرقة يو تو وعدد من الشخصيات التي احتلت عناوين الصحف مؤخرًا في الولايات المتحدة بينهم والدا تايري نيكولز الشاب الأميركي من أصل إفريقي الذي توفي مطلع كانون الثاني/يناير بعد تعرضه للضرب على يد شرطيين.

ووضع برلمانيون يساريون على ستراتهم دبوسا بشكل رقم 1870 السنة التي سجلت فيها أول حادثة وفاة معروفة لرجل أسود حر أعزل على يد الشرطة في الولايات المتحدة.

لكن في المعارضة، كان الوضع مختلفا إذ اختار الجمهوريون دبوسا على شكل رشاش من نوع "ايه-آر-15" استخدم في عدد من عمليات القتل في السنوات الأخيرة في جميع أنحاء البلاد.

وهذه طريقة لهؤلاء البرلمانيين لإعادة التأكيد على حق أي مواطن أميركي في حمل السلاح.

"العمل معا"

طرح جو بايدن في خطابه عددا من القضايا التي تسبب انقساما وسمح لنفسه بالإشادة بنجاحاته بعد عامين في البيت الأبيض بينما يخطط للترشح لولاية ثانية في 2024 لمدة أربع سنوات أخرى.

وقال جو بايدن "أصدقائي الجمهوريين، إذا تمكنا من العمل معًا في البرلمان الأخير، فلا يوجد سبب يمنعنا من العمل معًا في هذا البرلمان الجديد".

وهتف عدد قليل من الجمهوريين ترحيبا بهذه الملاحظة حتى أنهم وقفوا، لكن معظمهم كانوا ينظرون بصمت.

وبقي كيفن مكارثي جالسا في مقعده من دون أن تظهر أي تعابير على وجهه.

"الناجي المختار"

كان وزير العمل مارتي وولش هذا العام "الناجي المختار" خلال خطاب الرئيس جو بايدن عن حال الاتحاد ليكون قادرًا على تولي زمام السلطة في حالة وقوع كارثة.

وبينما اجتمع القادة السياسيون الأميركيون في الكونغرس في واشنطن، بقي وولش الذي تحدثت وسائل إعلام أميركية عن قرب رحيله، في مكان سري. وقال مسؤول في البيت الأبيض مساء الثلاثاء إنه "الناجي المختار".

ويعود هذا التقليد إلى الحرب الباردة ليبقى أحد أعضاء الحكومة بعيدا عن الكابيتول إذا وقعت كارثة تسببت بموت القادة الأميركيين - الرئيس ونائب الرئيس والوزراء وقادة الكونغرس - مجتمعين في مكان واحد.

© 2023 AFP