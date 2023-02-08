فورمولا واحد: بن سليّم ينأى بنفسه عن الإدارة اليومية

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باريس (أ ف ب) – لن يتدخّل رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليّم في الإدارة اليومية لبطولة العالم للفورمولا واحد، مع تصاعد التوترات بين الرياضة والهيئة الحاكمة على خلفية أمور جدلية كان الإماراتي طرفًا فيها.

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أكد متحدث باسم الاتحاد الأربعاء لوكالة فرانس برس تقارير إعلامية أفادت أن بن سليّم بعث برسالة إلى فرق الفورمولا واحد أعلن فيها أنه سينأى بنفسه عن الإدارة اليومية لرياضة السيارات المرموقة.

وأضاف المتحدث أن الخطة كانت "معلنة بوضوح" قبل انتخابه عام 2021 في بيان تعهد فيه بترشيح مدير عام للاتحاد وتقديم "هيكل حوكمة منقّح" تحت إشراف فريق يقوم على "الشفافية والديموقراطية والنمو".

كشف الاتحاد الشهر الماضي عن إصلاح شامل لقسمه المسؤول عن السباقات ذات المقعد الأحادي تحت قيادة نيكولاس تومبازيس، المسؤول الآن عن الادارة اليومية.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يوجد فيه خلاف بين "فيا" ومجموعة ليبيرتي ميديا، مالكة الحقوق التجارية لبطولة العالم للفورمولا واحد، حول سلسلة من الامور الجدلية يُعد بن سليّم جزءا منها.

وصف الاماريات تقريرًا ورد في وكالة "بلومبرغ" المالية بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي حاول وفشل في شراء الحقوق التجارية للفورمولا واحد مقابل 20 مليار دولار، بأنه "سعر مبالغ فيه يتم وضعه للفورمولا واحد".

وفقًا لتقارير إعلامية عدة، جاء في رسالة من ليبيرتي ميديا والفورمولا واحد إلى الاتحاد أن تصريحات بن سليّم "تجاوزت حدود اختصاص الاتحاد الدولي للسيارات وحقوقه التعاقدية".

أثار الاتحاد أيضًا قلقًا في بعض الأوساط من خلال تحديث قواعده لمنع التعليقات "السياسية أو الدينية أو الشخصية" من قبل سائقي الفورمولا ون دون موافقة مسبقة.

© 2023 AFP