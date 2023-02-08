كأس فرنسا: مرسيليا يقصي سان جرمان من ثمن النهائي

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الاوكراني رسلان مالينوفسكي يحتفل بتسجيله الهدف الثاني لمرسيليا ضد باريس سان جرمان في الدور ثمن النهائي من كأس فرنسا لكرة القدم على ملعب فيلودروم في 8 شباط/فبراير 2023

باريس (أ ف ب) – أنهى مرسيليا طموح باريس سان جرمان بتحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم وأقصاه من الدور ثمن النهائي لكأس فرنسا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه 2-1 على ملعب فيلودروم الاربعاء.

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وتقدم النادي الجنوبي بركلة جزاء للتشيلي ألكسيس سانشيس (31)، قبل أن يعادل المدافع الاسباني المخضرم سيرخيو راموس لنادي العاصمة (45+2).

إلا أن كلمة الحسم كانت لأصحاب الارض بتسديدة رائعة للاوكراني رسلان مالينوفسكي (57).

ويتصدر سان جرمان ترتيب الدوري الفرنسي بفارق 8 نقاط عن مرسيليا الثاني وكان يأمل في استعادة لقب الكأس الذي تنازل عنه الموسم الماضي لصالح نانت، علمًا أنه حامل الرقم القياسي في ألقاب المسابقة (14).

من جهته، يأمل مرسيليا في بلوغ النهائي للمرة الاولى منذ 2016 عندما خسر أمام سان جرمان بالذات والتتويج باللقب للمرة الحادية عشرة في تارخه والاولى منذ 1989.

وعاد نيمار الى تشكيلة سان جرمان بعد أن غاب عن آخر مباراتين في الدوري لمشكلة في فخذه، وقاد خط الهجوم الى جانب الارجنتيني ليونيل ميسي في ظل غياب كيليان مبابي الذي يغيب لفترة لاصابة في الفخذ.

وكان مرسيليا الطرف الافضل في الشوط الاول وهدد مرمى سان جرمان على دفعات مجبرًا الحارس الايطالي جانلوجي دوناروما على القيام ببعض التصديات قبل أن يحصل على مبتغاه.

وتحصل التركي جنكيز أوندر على ركلة جزاء إثر دفعة من راموس، ترجمها سانشيس بنجاح (31).

لكن لاعب ريال مدريد السابق عوّض خطأه بإدراكه التعادل برأسية إثر ركنية نفذها نيمار (45+2).

وواصل مرسيليا أفضليته في الشوط الثاني وسجل له مالينوفسكي، المنتقل في سوق الانتقالات الشتوية من أتالانتا الايطالي على سبيل الاعارة، هدفًا رائعًا بيسارية صاورخية من خارج المنطقة وسط فرحة جنونية في المدرجات (57).

وتأهل ليون إلى ربع النهائي بفوزه على ضيفه ليل بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 2-2 في الوقت الاصلي.

وظن ليون، حامل اللقب خمس مرات آخرها في 2012، أنه في طريقه الى فوز مطمئن بعد أن تقدم 2-0 في أول ثلث ساعة عبر ريان شيركي (8) وألكسندر لاكازيت (21).

لكن المهاجم الدولي الكندي حوناثان ديفيد قلّص الفارق سريعًا لليل من ركلة جزاء (29)، فيما عادل الكوسوفي إيدون زيغروفا (64) ليأخذ المباراة الى ركلات الترجيح.

وتأهل نانت حامل اللقب أيضًا بركلات الترجيح على حساب مضيفه أنجيه 4-2 بعد نهاية الوقت الاصلي 1-1.

منح السنغالي عبدلله سيما التقدم لأصحاب الارض (6)، فيما عادل نانت في الدقائق الاخيرة عبر فلوران موليه (87) ليحتكم الفريقان الى الركلات الفاصلة.

وتأهل تولوز بفوزه 3-1 على مضيفه رينس فيما خرج أوكسير على أرضه على يد روديه من الدرجة الثانية.

وتأهل كل من باريس أف سي وفييرزون.

© 2023 AFP