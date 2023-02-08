مونديال الأندية: ريال مدريد يهزم الأهلي 4-1 ويلاقي الهلال في النهائي

الرباط (أ ف ب) – سيلاقي نادي ريال مدريد الإسباني فريق الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم التي تستضيفها المغرب، بعد فوزه في نصف النهائي على الأهلي المصري 4-1 الأربعاء.

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وسجّل أهداف ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور (42)، الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (47)، البرازيلي رودريغو (90+2) وسيرخيو أريباس (90+8)، فيما أحرز التونسي علي معلول هدف الأهلي الوحيد (65 من ركلة جزاء).

ويأتي هذا الفوز للريال، صاحب الرقم القياسي لعدد الانتصارات في المسابقة (4 ألقاب أعوام 2014 و2016 و2017 و2018)، وهو يمرّ بحالة من الاضطراب غداة سفره إلى مدينة الرباط من أجل التصالح مجدداً مع الفوز وتجاهل الإصابات التي باتت جزءاً من الحياة اليومية لنادي العاصمة.

وأبرز ضحايا هذا المسلسل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، صاحب الكرة الذهبية في الموسم الماضي، الذي غاب عن المباراة لإصابة في فخذه الأيمن، على غرار الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، المصاب بدوره في فخذه.

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