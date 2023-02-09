الصين تدين تصريحات جو بايدن "اللامسؤولة إطلاقا" حول شي جينبينغ

© سول لويب / ا ف ب

الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ يتصافحان خلال قمة مجموعة العشرين في نوسا دوا بجزيرة بالي في إندونيسيا بتاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

بكين (أ ف ب) – نددت الصين الخميس بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن "اللامسؤولة إطلاقاً"، بعدما قال في مقابلة إن نظيره الصيني شي جينبينغ يواجه "مشاكل هائلة"، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي.

إعلان اقرأ المزيد

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ لصحافيين "هذه التصريحات (...) غير مسؤولة إطلاقاً وتنتهك القواعد الأساسية للآداب الدبلوماسية". وأضافت خلال مؤتمر صحافي أن "الصين تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة".

وفي مقابلة مع قناة "بي بي اس" قال بايدن الأربعاء "جدوا لي زعيمًا عالميًا واحدًا على استعداد لتبادل منصبه مع شي جينبينغ (...) لا أجد أحداً".

ورأى أن "لدى هذا الرجل مشاكل ضخمة"، خصوصاً على صعيد "الاقتصاد الذي لا يعمل بشكل جيد"، مشيرًا إلى أنّ الزعيم الصيني "لديه امكانات كثيرة".

وفي إشارة إلى أن الدعم الصيني لروسيا كان متحفظاً نسبيًا، قال جو بايدن إنه على عكس ما "افترضه الجميع" في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، لم تكن بكين ملتزمة "بالكامل" بدعم موسكو.

واعتبر أن تحفظ شي جينبينغ يعود إلى رغبته في عدم مواجهة مصير روسيا نفسه، التي فرض عليها الغرب عقوبات اقتصادية قاسية.

وقال بايدن الأربعاء "اتصلت به هذا الصيف لأقول له +هذا ليس تهديدًا، مجرد ملاحظة: انظر إلى ما حدث لروسيا+".

والتقى بايدن وشي جينبينغ شخصيًا لأول مرة خلال فترة رئاسته، في تشرين الثاني/نوفمبر، في قمة مجموعة العشرين في بالي في إندونيسيا. وكان الزعيمان قد تحدثا عبر الهاتف أو عبر الفيديو خمس مرات.

وألغى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة إلى بكين كانت مقررة الأسبوع الماضي بعدما دخل منطاد صيني المجال الجوي الأميركي، وأسقطه الجيش الأميركي.

تجكس/س ح/اا

© 2023 AFP