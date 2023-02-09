الصين تدين تصريحات جو بايدن "اللامسؤولة إطلاقا" حول شي جينبينغ

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الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ يتصافحان خلال قمة مجموعة العشرين في نوسا دوا بجزيرة بالي في إندونيسيا بتاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

بكين (أ ف ب) – نددت الصين الخميس بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن "اللامسؤولة إطلاقاً"، بعدما قال في مقابلة إن نظيره الصيني شي جينبينغ يواجه "مشاكل هائلة"، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي.

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وجاء هذا التنديد بعد إسقاط منطاد صيني الأسبوع الماضي اعتبرته واشنطن جزءا من أسطول تجسس يمتد عبر خمس قارات.

وبعد هدوء وجيز بين بكين وواشنطن إثر قمة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في تشرين الثاني/نوفمبر، عادت العلاقات الثنائية لتتدهور، إذ ألغى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي زيارة لبكين بعد دخول المنطاد المجال الجوي الأميركي.

وقالت الولايات المتحدة إن المنطاد الذي حلّق مباشرة فوق موقع عسكري أميركي واحد على الأقل، كان مخصصًا للتجسس.

ونفت الصين هذه الاتهامات بغضب، مشددة على أن المنطاد مركبة غير مأهولة مخصصة للأرصاد الجوية انحرفت عن مسارها.

الخميس، أكّدت بكين أنها رفضت عرض إجراء اتصال بين وزيرَي دفاع البلدَين بعدما أسقطت واشنطن المنطاد.

وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان "هذا النهج اللامسؤول والخاطئ جدًا لم يقم جوًا ملائمًا للحوار والمبادلات بين الجيشين".

والأربعاء، أعلن البيت الأبيض أن الصين أطلقت "في السنوات الأخيرة... أسطولًا من المناطيد المخصصة لعمليات تجسس" في كل أنحاء العالم.

وفي مقابلة مع برنامج "نيوز آور" عبر محطة "بي بي أس" التلفزيونية، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة "لا تسعى الى نزاع" مع الصين.

وأضاف بايدن أن نظيره الصيني شي جينبينغ يواجه "مشاكل هائلة"، تشمل اقتصاد بلاده الذي يعاني ضعفا.

وتابع "لا أجد زعيمًا عالميًا واحدًا على استعداد لتبادل منصبه مع شي جينبينغ".

الخميس، ردت بكين على التصريحات الأميركية، فقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ لصحافيين "هذه التصريحات (...) غير مسؤولة إطلاقاً وتنتهك القواعد الأساسية للآداب الدبلوماسية".

وكررت أن المنطاد الذي أُسقط الأسبوع الماضي كان يُستخدم لأغراض مدنية، قائلة إن الاتهامات بأنه كان جزءا من أسطول تأتي ضمن "حرب إعلامية" على الصين.

وأضافت "إن تجاهل الولايات المتحدة لتفسيرات الصين المتكررة وتوضيحاتها ورد فعلها المفرط وإساءة استخدام القوة هي تصرفات غير مسؤولة".

وتابعت "يمكن للمجتمع الدولي أن يرى بوضوح جدًا ما هي أكبر دولة في العالم من حيث التجسس والمراقبة".

حاجة دول الحلف لحماية نفسها

لكن في مواجهة القلق المتزايد بشأن نشاطات التجسس الجوي الصينية، أعلنت طوكيو الخميس أنها تتعاون مع واشنطن لإعادة تقييم طبيعة أجسام طائرة مجهولة شوهدت فوق اليابان في السنوات الأخيرة، بعدما أسقطت الولايات المتحدة المنطاد الصيني.

وشوهد جسم طائر غامض يشبه المنطاد في شمال اليابان في العام 2020. ونشر السكان صورا له على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حينها إن الجسم بدا وكأنه منطاد لمراقبة الطقس، لكنه لا يعود إليها. وفي زيارة إلى واشنطن هذا الأسبوع، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن المنطاد يُظهر حاجة دول الحلف لحماية نفسها.

ورأى أن "المنطاد الصيني فوق الولايات المتحدة يؤكد نمطا من السلوك الصيني نرى من خلاله أن الصين وعلى مر السنوات الماضية استثمرت بشكل كبير في قدرات عسكرية جديدة".

وأضاف "شاهدنا أيضا تزايدا في أنشطة التجسس الصينية في أوروبا. يستخدمون أقمارا اصطناعية، يستخدمون الانترنت، وكما شاهدنا فوق الولايات المتحدة (يستخدمون) أيضا المناطيد".

وحذر ستولتنبرغ مجددا من أن الصين تستخلص العبر من الحرب في أوكرانيا.

تجكس-مجو/كبج/غ ر

© 2023 AFP