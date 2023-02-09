دوري أبطال أوروبا: الإصابة تهدد مشاركة ميسي أمام بايرن (ليكيب)

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نجم باريس سان جرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي يصافح مستشار كرة القدم في النادي البرتغالي لويس كامبوس في مقر التمارين بالقرب من باريس في 5 كانون الثاني/يناير 2023

باريس (أ ف ب) – يحوم الشك حول مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي في مواجهة الثلاثاء ضد بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة، وفق ما أفادت صحيفة "ليكيب" الرياضية الخميس.

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وتعرض ميسي للإصابة في فخذه الأربعاء في الخسارة أمام الغريم مرسيليا 1-2 في ثمن نهائي مسابقة كأس فرنسا، وسيغيب بشكل مؤكد عن مباراة الدوري المحلي السبت ضد موناكو بحسب "ليكيب".

وتشكل إصابة ميسي ضربة قاسية أخرى لفريق المدرب كريستوف غالتييه الذي يفتقد أصلاً نجمه الآخر كيليان مبابي المتوقع غيابه عن موقعة الثلاثاء، وذلك بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في بداية الشهر الحالي وستبعده عن الملاعب لثلاثة أسابيع وفق ما أعلن سابقاً نادي العاصمة الفرنسية.

ويعاني سان جرمان أصلاً منذ بداية العام الجديد إذ سقط في مباراتين من الثلاث الأولى له في الدوري، قبل أن يحقق فوزين توالياً في المرحلتين الماضيتين.

غير ان سقطة الأربعاء أمام مرسيليا طرحت أكثر من علامة استفهام حول أداء الفريق قبل 6 أيام من الاستحقاق الأوروبي المنتظر أمام ضيفه بايرن والذي ستزداد صعوبته كثيراً في حال غاب ميسي ومبابي.

© 2023 AFP