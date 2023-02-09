دوري "أن بي ايه": سلتيكس المنقوص يتابع تألقه بفوزه على سفنتي سيكسرز

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لوس انجليس (أ ف ب) – لم يقف غياب ثلاثة من أبرز لاعبي بوسطن سلتيكس، صاحب أفضل سجل في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، والخروج الباكر لنجمه جايلن براون بسبب الاصابة حائلاً دون فوزه على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 106-99 الأربعاء.

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وتلقى براون ضربة غير متعمدة من كوع زميله جايسون تاتوم أثناء محاولة التقاطهما لكرة مرتدة قبل أقل من دقيقتين من نهاية الشوط الأول، ليغادر الملعب مصاباً بكدمة في وجهه.

وأضيفت اصابة براون إلى غياب الثلاثي ماركوس سمارت وروبرت وليامس وآل هورفورد، إلاّ أنّ سلتيكس صاحب أفضل سجل في الموسم العادي ومتصدر المنطقة الشرقية مع 39 فوزاً و16 هزيمة تابع على سكة الانتصارات.

قال تاتوم لقناة "إي أس بي أن" بعد نهاية مباراة بلغت خلالها نسبة نجاحه فريقه عن الرميات 52.6 في المئة، منها 19 رمية ثلاثية من أصل 35 محاولة "هذه الأمسية كانت أفضل تعريف لما يعني فوز الفريق".

وسجل تاتوم 12 نقطة، وأضاف إليها 8 مرتدات و9 تمريرات حاسمة، في حين ساهم رفاقه في الحدّ من خطورة سفنتي سيكسرز ونجمه الكاميروني جويل إمبيد، المرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري العادي وأفضل مسجل في المباراة مع 28 نقطة، في حين ساهم زميله جيمس هاردن بـ 26 و11 تمريرة حاسمة.

وأثنى تاتوم على رفاقه قائلاً "هؤلاء اللاعبون يبذلون الكثير من الجهد. هم محترفون وعندما يتم الطلب منهم دخول أرض الملعب يبذلون قصارى جهدهم وينافسون".

وبدوره، افتقد كليفلاند كافالييرز لعدد من لاعبيه إلا أنه نجح في الفوز على ديترويت بيستونز 113-85.

وفي غياب دونوفان ميتشيل وداريوس غارلاند للإصابة، تحمل الثنائي جاريت آلن (20 نقطة) وإيفان موبلي (19) عبء المباراة، وساهم في تقدم كافالييرز بفارق 18 نقطة مع نهاية الربع الاوّل في طريقه إلى فوزه الرابع توالياً.

وفي هيوستن، فاز ساكرامنتو كينغز على هيوستن روكتس بفارق نقطتين 130-128، في نهاية مباراة حبست الأنفاس حين نجح ديأيرون فوكس في تسجيل ثلاث رميات حرة قبل 3 أعشار من الثانية من صافرة النهاية بعد خطأ مثير للجدل من إريك غوردون.

وأنهى فوكس اللقاء مع 31 نقطة، منها 13 في الربع الأخير، ليحول دون فوز هيوستن برغم 41 نقطة لنجمه جالن غرين في مباراة شهدت تبدّل صاحب الأفضلية 22 مرة.

وفي تورونتو، سجل الكاميروني باسكال سياكام 37 نقطة و10 متابعات وقاد فريقه رابتورز للفوز على سان انتونيو سبيرز 112-98.

وحقق سياكام "دابل-دابل" مع 30 نقطة للمرةالرابعة هذا الموسم والـ 22 في مسيرته، علماً أنه نجح في جميع رمياته السبع في الربع الأول في طريقه لتسجيل 18 نقطة، هي الأعلى له هذا الموسم في ربع واحد.

وفاز ميامي هيت على ضيفه إنديانا بايسرز 116-111، بعد عودته إلى ملعبه عقب سلسلة من 4 مباريات خارجه خسر في ثلاث منها مقابل فوز يتيم.

وبرز في صفوف ميامي الذي حقق فوزه السابع توالياً على أرضه في أفضل سلسلة له هذا الموسم، بام أديبايو مع 38 نقطة وجيمي باتلر (25).

وفي مباريات أخرى، خسر لوس أنجليس كليبرز أمام دالاس مافريكس 104-110، ويوتا جاز أمام مينيسوتا تمبروولفز 118-143. وفاز بورتلاند ترايل بلايزرز على غولدن ستايت ووريرز 125-122، وواشنطن ويزاردز على تشارلوت هورنتس 118-104.

© 2023 AFP