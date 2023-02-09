دوري "أن بي ايه": صنز يضم دورانت في صفقة تبادل مع نتس (تقارير)

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يتجه نجم كرةالسلة الأميركي كيفن دورانت للانتقال إلى فينكس صنز في صفقة تبادل مع بروكلين نتس

لوس انجليس (أ ف ب) – يتجه نجم كرةالسلة الأميركي كيفن دورانت للانتقال إلى فينكس صنز في صفقة تبادل ضخمة مع بروكلين نتس، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

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ونقلت شبكة "إي أس بي أن" ووسائل اخرى عن مصادر لم تسمها الأربعاء، أن نتس قرر الاستغناء عن دورانت وتي جاي وارن مقابل استقدام ميكال بريدجز وكام جونسون وجاي كراودر وأربع خيارات من الدور الأول للـ "درافت" من صنز.

وتأتي هذه الصفقة الضخمة عشية الموعد النهائي لاقفال باب الانتقالات في الدوري الخميس، بعد صفقة تبادل كايري إرفينغ من نتس إلى دالاس مافريكس الأحد، بعد أن طلب اللاعب بالرحيل.

كما تزامنت هذه الخطوة مع تصريح المالك الجديد لنادي صنز الملياردير مات إشبيا في يومه الأول في منصبه الجديد "لن أجلس هنا لعدّ الدولارات. سأبحث في كيفية تطوير فريقنا".

وطلب دورانت، المتوج بلقب الدوري مرتين وأفضل لاعب في النهائيات مرتين وأفضل لاعب في الموسم العادي عام 2014، في حزيران/يونيو الماضي بانتقاله من نتس في صفقة تبادل، وذلك بعد أقل من عام من توقيعه على تمديد عقده لمدة أربع سنوات بقيمة 198 مليون دولار.

وشعر دورانت بالإحباط من تراجع أداء فريقه الذي خرج من الدور الأول للأدوار الإقصائية "بلاي أوف" الموسم الماضي على الرغم من وجود النجمين الآخرين إرفينغ وجيمس هاردن في حينها.

في آب/أغسطس، أصبح من الواضح أن دورانت سيبقى في بروكلين، إلا أن نتائج النادي في بداية هذا الموسم لم ترتق لآمال نجمه، فتمت اقالة المدرب الكندي ستيف ناش بعد 5 هزائم مقابل فوز يتيم.

وتلقى نتس ضربة جديدة بايقاف إرفينغ ثماني مباريات بعدما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيلمًا معاديًا للسامية ورفض الاعتذار بداية.

وتزامنت عودة نتس إلى سكة الانتصارات بإشراف مدربه الجديد جاك فون، مع غياب دورانت عن الملاعب منذ 8 كانون الثاني/يناير بسبب التواء في أربطة ركبته اليمنى.

صرّح فون أمام الصحافيين الثلاثاء ان التقرير الطبي الخاص بدورانت كان إيجابياً في آخر تقييم له، على الرغم من أن الفريق لم يُفصح عن الفترة الزمنية بشأن موعد عودته إلى الملاعب.

وبلغت معدلات دورانت 29.7 نقطة و6.7 متابعات و5.3 تمريرات حاسمة في المباراة هذا الموسم.

تم اختياره قائد فريق في مباراة كل النجوم "أول ستار" بعدما حلّ في المركز الأول في التصويت في المنطقة الشرقية، إلاّ انه لن يتمكن من خوض المباراة في 19 الشهر الحالي للاصابة.

وينضم دورانت إلى المخضرم كريس بول وديفين بوكر في فينيكس في محاولة للفوز بلقب ثالث في مسيرته بعد لقبيه الأولين مع غولدن ستايت ووريورز عامي 2017 و2018.

تبادلات اللحظة الاخيرة

وحسب وسائل اعلام أيضاً، سينتقل نجم لوس أنجليس ليكرز راسل ويستبروك (34 عاماً) إلى يوتا جاز في صفقة تبادل، على أن يستعيد ليكرز لاعبه السابق دانجيلو راسل (26 عاماً) من مينيسوتا تمبروولفز.

ووفق "إي أس بي أن" سيحصل ليكرز على ماليك بايزلي وجاريد فندربيلت من تمبروولفز، في حين سيتعاقد الأخير مع مايك كونلي ونيكيل ألكسندر-ووكر من يوتا، إضافة إلى اختيارات من أدوار "درافت".

أما جاز فسيحصل من هذه الصفقة على جهود الثنائي المكسيكي الأصل خوان توسكانو-أندرسون، داميان جونز واختيار مستقبلي من الدور الاول للـ "درافت" من ليكرز.

ويغادر ويستبروك، أفضل لاعب في الموسم العادي عام 2017، ليكرز بعد مغامرة فاشلة استمرت لمدة عام ونصف العام فقط، حيث بقي في ظل الثنائي ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس.

ومن أجل تفادي فشل التأهل إلى الأدوار الإقصائية للموسم الثاني توالياً، يضع ليكرز آماله براسل الذي كان خياره في "درافت" عام 2015.

وبلغ معدل راسل مع تمبروولفز 17.9 نقطة و6.2 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة هذا الموسم، علماً انه سيصبح حراً مع نهايته مع انتهاء عقده البالغ 31.4 مليون دولار.

© 2023 AFP