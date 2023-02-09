فرنسا تريد مواصلة تعميق العلاقات مع الجزائر رغم قضية أميرة بوراوي

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باريس (أ ف ب) – أكدت باريس أنها ترغب في مواصلة تعميق علاقاتها مع الجزائر رغم الخلاف المرتبط بعودة مواطنة فرنسية جزائرية كانت مهددة بالترحيل من تونس إلى الجزائر، وهي حادثة قادت الأخيرة إلى استدعاء سفيرها في فرنسا.

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أوقفت الناشطة السياسية والصحافية أميرة بوراوي الجمعة في تونس حيث كانت تواجه خطر الترحيل إلى الجزائر وتمكنت أخيرًا من ركوب طائرة متجهة إلى فرنسا مساء الإثنين.

ووصفت الجزائر ما حصل بـ"عملية الإجلاء السرية" ودعت اثر ذلك سفيرها في باريس "للتشاور".

كانت الناشطة ممنوعة من مغادرة التراب الجزائري.

وردا على سؤال حول الحادثة التي يحتمل أن تؤدي إلى تدهور العلاقات الثنائية، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فرنسوا ديلماس "من جانبنا، نعتزم مواصلة العمل لتعميق علاقتنا الثنائية".

في المقابل، رفض المتحدث التعليق على استدعاء السفير الجزائري، قائلا إنه "قرار جزائري لا يمكنني التعليق عليه".

كما رفض التعليق على "هذه الحالة الفردية"، لكنه أشار إلى أن أميرة بوراوي "مواطنة فرنسية وبناء على ذلك مارست السلطات الفرنسية الحماية القنصلية".

وأضاف "هذا إجراء لا يخرج عن المألوف بأي شكل من الأشكال".

ورفض المتحدث الرد على سؤال بشأن احتمال أن تؤثر هذه القضية على زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المقررة في أيار/مايو.

بعد تدهور مفاجئ في العلاقات في خريف 2021، عملت باريس والجزائر على تحسين علاقاتهما خلال زيارة الرئيس الفرنسي في آب/أغسطس الماضي للجزائر حيث وقّع مع تبون إعلانا مشتركا لدفع التعاون الثنائي.

© 2023 AFP