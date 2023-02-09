مئات الجثث تتكدس في موقف سيارات في أنطاكية بعد الزلزال في تركيا

© ايلول ياسار / ا ف ب

أكياس سوداء فيها جثث ضحايا مكدسة في موقف المستشفى الحكومي في هاتاي بجنوب تركيا في 8 شباط/فبراير 2026 بعد الزلزال الشديد الذي ضرب تركيا وسوريا

انطاكية (تركيا) (أ ف ب) – تتنقل رانية زنوبي وسط العتمة والبرد بين الجثث المكدسة أرضا في موقف للسيارات، فتفتح الأكياس السوداء واحدا تلو الآخر بحثا عن عمها المفقود إثر الزلزال العنيف الذي حول أنطاكية في جنوب تركيا الإثنين إلى مدينة منكوبة.

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خسرت رانية ثمانية من أفراد عائلتها في الكارثة التي أوقعت أكثر من 17500 ألف قتيل في تركيا وسوريا المجاورة.

ويتجمع ناجون آخرون في موقف أكبر فنادق أنطاكية، المدينة الكبرى في محافظة هاتاي، للكشف على الجثث الممددة الواحدة جنب الأخرى.

وعددت وكالة فرانس برس مساء الأربعاء حوالى مئتي جثة بعضها ملفوفة بأغطية فقط، وضعت من جانبي صف الخيم التي ينشط فيها عناصر طبيون قدموا من جميع أنحاء البلد وبعضهم حتى من الخارج.

وقضى ما لا يقل عن 3356 شخصا في محافظة هاتاي وحدها، أي ثلث الضحايا الذين عثر على جثثهم حتى الآن في تركيا وعددهم 14351 قتيلا على الأقل، بحسب آخر حصيلة.

وازاء حجم الكارثة، لم يعد هناك مساحة متبقية في موقف السيارات الشاسع، فوضعت سبع جثث عند أسفل حاوية تطفح بالنفايات.

وعل مسافة ثلاثين مترا، لا يزال المستشفى الضخم من الإسمنت والزجاج قائما غير أن التصدعات الضخمة التي يمكن رؤيتها رغم عتمة الليل على أحد جوانب المبنى دفعت السلطات لإخلائه.

كما طالت الأضرار داخل المستشفى ما جعل من المستحيل استقبال مصابين أو قتلى فيه.

قتلى مجهولو الهوية

ويتم نقل الجرحى إلى الخيم الحمراء والبيضاء الموزعة على ثلاث مجموعات من ألوان مختلفة طبقا لخطورة الإصابات.

أكياس جثث ممددة بين صفي خيم أقيمت للمسعفين في موقف المستشفى الحكومي في هاتاي بجنوب تركيا في 8 شباط/فبراير 2023 بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا © ايلول ياسار / ا ف ب

ونقل العديد من الجرحى في مروحيات إلى مستشفيات قاومت الهزات، ولا سيما في أضنة.

أما القتلى، فينتهي بهم الأمر على الأسفلت.

حين سئل إيتشان قيصريلي القادم من أنقرة عن عدد الذين نقلوا إلى هناك منذ الإثنين، أجاب "ربما 400، وربما 600".

ويقوم المتطوع الذي لم ينم منذ يومين بمساعدة العائلات على البحث عن قتلاها وتقديم الدعم النفسي الضروري لها.

ولا تتوقف حركة الناجين ذهابا وإيابا في موقف السيارات.

في جهته اليمنى، يرفع رجل وابنه جثة، ثمّ يواصلان تقدّمهما من غير أن يبديا أي ردّ فعل.

خلفهما يتقدم رجل ببطء خلف مقود سيارة قديمة زرقاء داكنة، هو عثر على الجثة التي كان يبحث عنها، فمددها على المقعد الخلفي في كيس أسود، تاركا الباب الخلفي الأيسر مفتوحا لإخراج القدمين منه.

ثمة شاحنة بيضاء ضخمة مركونة في الموقف، لا تستخدم لنقل المساعدات على غرار الكثير من الشاحنات التي تتعاقب على الطريق إلى أنطاكية، بل تستخدم لنقل الجثث المجهولة الهوية.

وقال إيتشان قيصريلي إن "حوالى 70 بالمئة من الجثث هنا مجهولة الهوية".

إذا لم يحضر أقرباء لتسلم الجثث في غضون 24 ساعة، يتم وضعها في الشاحنة لنقلها إلى مقابر جماعية.

وأوضح المتطوع "يمكن وضع خمسين جثة في الداخل" مضيفا "يمكننا وضع عدد أكبر، لكننا لا نريد أن نكدّسها".

© 2023 AFP