مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية المحتلة (وزارة)

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جثة الفلسطيني حمدي أبو دية الذي قتله الجيش الإسرائيلي بعد أن اطلق النار صوب جنوده في حلحول في الضفة الغربية، وفق بيان للجيش، في 17 كانون الثاني/يناير 2023

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي الخميس في مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة على ما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان فيما اورد الجيش الإسرائيلي إن الشاب حاول تنفيذ هجوم طعنا.

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وأعلنت الوزارة "استشهاد المواطن شريف حسن رباع (22 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال قرب مدخل مخيم الفوار".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن "محاولة طعن وقعت قرب بلدة الفوار".

وبحسب بيان الجيش "اقترب مهاجم من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وحاول طعن أحد الجنود" مشيرا إلى أن الجنود ردوا بالذخيرة الحية وقاموا بـ "تحييد المشتبه به".

ولم تقع إصابات في صفوف الجنود، بحسب بيان الجيش.

وتأتي الحادثة الخميس بعد يومين من مقتل فتى فلسطيني في مدينة نابلس قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار على قواته.

وتصاعدت وتيرة العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل في الأشهر الأخيرة. وتتوالى الدعوات الدولية إلى الهدوء وضبط النفس.

منذ مطلع العام، قتل 43 فلسطينيا بينهم مهاجمون ومسلحون ومدنيون كما قتل خلال الفترة نفسها سبعة أشخاص في الجانب الإسرائيلي.

ووفقا للأمم المتحدة، كان العام الماضي 2022 أكثر الأعوام دموية في الضفة الغربية منذ العام 2005.

وسقط 235 قتيلا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في عام 2022، ما يقرب من 90 في المئة من القتلى على الجانب الفلسطيني، وفقا لأرقام وكالة فرانس برس.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967.

© 2023 AFP