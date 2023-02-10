إيران تطلق سراح صحافي اعتقل خلال تظاهرات (تقارير)

أشخاص يسيرون عبر معبر للمشاة في ساحة وليعصر وسط العاصمة الإيرانية طهران في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2022

طهران (أ ف ب) – أفرجت إيران الجمعة عن صحافي اعتقل خلال الاحتجاجات التي اندلعت قبل أشهر إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام على اعتقالها من قبل الشرطة.

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واعتقلت السلطات الإيرانية آلاف الأشخاص منذ اندلاع الاحتجاجات في أنحاء البلاد، إثر وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر بعد أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة للنساء في البلاد.

وذكرت صحيفة شرق الإصلاحية أن "حسين يزدي الناشط السياسي والصحافي، أطلق سراحه من سجن دستكرد" بمدينة إصفهان (وسط).

اعتقل يزدي في الخامس من كانون الأول/ديسمبر وحكم عليه بالسجن عاما ومُنع من السفر لعامين، وفق تقرير سابق للصحيفة، دون تقديم تفاصيل حول التهم الموجهة له.

وقالت إن يزدي كان "مدير موقع موبين 25 الالكتروني وقناة إيران تايمز الإخبارية".

والخميس ذكرت وسائل إعلام مقرها خارج إيران أن سبع ناشطات وصحافيات أفرج عنهن من سجن إوين في طهران.

وأفادت التقارير بأنّ من اللواتي أُفرج عنهن، الناشطة صبا كردفشاري المحتجزة منذ العام 2019 بعدما قامت بحملة ضدّ إلزامية وضع الحجاب، والمصوّرة المعروفة عاليه مطلب زاده التي بدأت الفترة الأخيرة لها في السجن في نيسان/أبريل الماضي.

ولم يتّضح ما إذا كان الإفراج عنهن مرتبطاً بإعلان مكتب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أنّه وافق على إصدار عفو عن عدد كبير من المدانين، بينهم أشخاص اعتُقلوا على خلفية الاحتجاجات.

وتقول السلطات إن مئات الأشخاص، من بينهم العشرات من عناصر الأمن، قتلوا في الاحتجاجات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها بمثابة "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.

© 2023 AFP