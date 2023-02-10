المدعي الخاص للتحقيق حول ترامب يستدعي نائب الرئيس السابق بنس للإدلاء بإفادته

© تشيب سوموديفيا / غيتي ايمجز نورث اميريكا/ا ف ب/ارشيف

صورة التُقطت في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2022 تُظهر نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس خلال ترويجه لكتابع الجديد في واشنطن

واشنطن (أ ف ب) – استدعى المدعي الخاص المكلف التحقيق حول دونالد ترامب، نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس للإدلاء بشهادته، وخصوصا حول دور ترامب المحدد في هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية الخميس.

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وقالت محطة "إيه بي سي" إن استدعاء بنس تقرر "بعد أشهر من المفاوضات بين المدعين الفدراليين والفريق القانوني لبنس".

ويمكن أن تساعد شهادة بنس في كشف حجم جهود ترامب من أجل منع المصادقة على فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في 2020.

وكان ترامب مارس علنا ضغوطا على مايك بنس حتى لا يصادق على نتائج الانتخابات في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، عندما كان الكونغرس محاصرا من قبل أنصار الرئيس الجمهوري السابق.

ودان مايك بنس الذي قد يترشح للانتخابات الرئاسية في 2024، هذه الأعمال معتبرا أنها "غير مسؤولة" لكنه رفض الإدلاء بإفادة أمام لجنة التحقيق التابعة لمجلس النواب في الهجوم على الكابيتول.

وبالإضافة إلى هذا التحقيق، يشرف المدعي الخاص جاك سميث الذي عينه وزير العدل الأميركي في تشرين الثاني/نوفمبر، على تحقيق ثانٍ حول إدارة الرئيس السابق، يتعلق بوثائق سرية كان يفترض أن يتم حفظها في الأرشيف بعد مغادرته البيت الأبيض.

وقد يحاول دونالد ترامب الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024، منع شهادة نائبه السابق عبر اللجوء إلى صلاحيات للسلطة التنفيذية تسمح بالحفاظ على سرية مراسلاته كما حاول أن يفعل مع مسؤولين آخرين وردت أسماؤهم في التحقيق الفدرالي.

وسيكون على المدعي الخاص أن يقرر ما إذا كان سيوصي بتوجيه اتهام إلى الملياردير الجمهوري وسيكون الأمر متروكًا لوزير العدل لاتخاذ القرار النهائي.

© 2023 AFP