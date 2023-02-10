بطولة إسبانيا: برشلونة لتعزيز صدارته قبل امتحان يونايتد

مهاجم برشلونة البرازيلي رافينيا يحتفل بهدفه في مرمى اشبيلية في الدوري الإسباني في الخامس من شباط/فبراير 2023.

برشلونة (أ ف ب) – يأمل برشلونة في استغلال غياب غريمه التقليدي ومطارده المباشر ريال مدريد حامل اللقب لتوسيع الفارق بينهما الى 11 نقطة، عندما يخوض اختبارا لا يخلو من صعوبة أمام مضيفه فياريال الأحد في المرحلة 21 من بطولة إسبانيا في كرة القدم، قبل أربعة أيام على امتحانه العسير أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي في مسابقة الدوري الأوروبي.

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ويعول برشلونة على جناحه البرازيلي رافينيا الذي استعاد مؤخرا أفضل مستوياته وساعد الفريق الكاتالوني على التأقلم، مع غياب الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبيليه بسبب الإصابة.

واصيب ديمبيليه في المباراة ضد جيرونا في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، واستغل رافينيا الفرصة لسد فراغ غيابه وتعويض عروضه الباهتة في بداية الموسم.

وسجل رافينيا البالغ من العمر 26 عامًا هدفًا في مرمى ريال بيتيس (2-1) في المرحلة التاسعة عشرة في الأول من شباط/فبراير، وآخر في مرمى اشبيلية 3-صفر الأحد الماضي، مساهما في ابتعاد بلوغرانا ثماني نقاط عن ريال مدريد.

"لاعب استثنائي"

وتعاقد برشلونة مع رافينيا من ليدز يونايتد الإنكليزي مقابل حوالي 55 مليون يورو (59 مليون دولار) الصيف الماضي، دون أن ينجح في فرض نفسه أساسيا في التشكيلة بسبب تألق ديمبيليه.

عاد في الآونة الأخيرة إلى التوهج وشغل مركز ديمبيليه على حساب فيران توريس وأنسو فاتي، وحظي بإشادة مدربه تشافي هرنانديس الذي قال عقب الفوز على إشبيلية: "على الرغم من وجود انتقادات خارجية لرفانيا، إلا أننا نقدر عمله".

بالإضافة إلى التسجيل، صنع رافينيا هدفًا لغافي بتمريرة حاسمة وساهم أيضا في الهدف الأول الذي سجله جوردي البا.

وأضاف تشافي: "إنه قوي، ويهاجم في المساحة، ويمنحنا الكثير في الهجوم وهو حاسم". الآن قد يبدو أنه يتفوق أكثر، لكنه لاعب استثنائي".

ويمني برشلونة النفس في استغلال غياب ريال مدريد الذي يخوض السبت المباراة النهائية لمونديال الأندية ضد الهلال السعودي في العاصمة المغربية الرباط، لتوسيع الفارق بينهما الى 11 نقطة ورفع معنويات لاعبيه قبل القمة المرتقبة ضد مانشستر يونايتد الخميس في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

لكن المهمة لن تكون سهلة أمام فريق مدربه السابق كيكي سيتيين الذي فشل في تحقيق الفوز في مباراتيه الأخيرتين آخرهما أمام مضيفه إلتشي (1-3) الذي حقق بالمناسبة فوزه الأول هذا الموسم، ووجه صفعة إلى الغواصات الصفراء في المنافسة على احدى البطاقات المؤهلة الى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

ويحتل فياريال المركز السادس بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع الاخير المؤهل الى المسابقة القارية العريقة.

وقال حارس مرماه بيبي رينا "يجب أن نقوم بنقد ذاتي لأن هذه هزيمة مؤلمة. إنها هزيمة تلقي بثقلها علينا، لكننا نواصل التقدم. يجب أن نحلل خلال الأسبوع ما يحتاج إلى تحسينه، لأنه بلا شك هناك أشياء كثيرة يجب تحسينها".

ويطمح ريال سوسييداد الثالث الى استعادة توازنه عندما يحل ضيفا على إسبانيول الخامس عشر الإثنين المقبل.

وفرض النادي الباسكي في خمس نقاط في المرحلتين الاخيرتين ما سمح لاتلتيكو مدريد الرابع بتقليص الفارق بينهما الى أربع نقاط وإن كان الأخير فرط في فوز في المتناول على ضيفه خيتافي في المرحلة الماضية وسقط في فخ التعادل.

وتنتظر أتلتيكو مدريد مهمة صعبة الأحد أمام مضيفه سلتا فيغو الذي حقق فوزين متتاليين ابعداه مؤقتا عن المراكز المؤدية الى الدرجة الثانية.

ويواجه أتلتيكو مدريد ضغطا كبيرا من مفاجأة الموسم رايو فايكانو الخامس والفائز في مباراتيه الاخيرتين على فياريال وألميريا.

ويلعب رايو فايكانو مع خيتافي الأحد أيضا.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء قادش مع جيرونا، على أن يلعب ألميريا مع ريال بيتيس، وإشبيلية مع ريال مايوركا، وفالنسيا مع أتلتيك بلباو السبت، وبلد الوليد مع أوساسونا الأحد.

وتأجلت مباراة ريال مدريد مع إلتشي إلى الأربعاء المقبل.

© 2023 AFP