بطولة إنكلترا: غوارديولا يتعهد بالبقاء مع سيتي برغم الاتهامات المالية

© أولي سكارف / ا ف ب/ارشيف

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ان ليس لديه نية لمغادرة بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم عقب اتهام النادي بأكثر من 100 انتهاك للقواعد المالية من قبل الدوري الإنكليزي الممتاز.

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وقد يواجه سيتي الذي استحوذت عليه مجموعة ابوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار المملوكة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عقوبة حسم نقاط من رصيده أو حتى الهبوط من البريميرليغ في حال ثبتت إدانته من قبل لجنة مستلقة بارتكاب الانتهاكات المزعومة بين موسمي 2009-2010 و2017-2018.

وكان غوارديولا صرّح سابقاً انه سيرحل إذا وجد أنه قد تم الكذب عليه من قبل ادارة النادي بشأن مزاعم انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

ورغم تصريحه السابق، إلا أنّ مدرب برشلونة الاسباني وبايرن ميونيخ الالماني السابق، الفائز بأربعة ألقاب في الدوري في السنوات الخمس الماضية مع سيتي، يعتقد أن قضية الانتهاكات المزموعة ستنتهي بنفس الطريقة التي انتهى بهااتهام سابق من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا".

تم حظر سيتي في شباط/فبراير 2020 من المشاركة في المسابقات الأوروبية من قبل "ويفا" لمدة عامين بسبب "انتهاكات مالية جسيمة للعب النزيه"، ولكن تم إلغاء العقوبة من قبل محكمة التحكيم للرياضة في وقت لاحق من ذلك العام.

قال غوارديولا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل مواجهة أستون فيلا في الدوري الأحد "فكرتي الأولى هي أنه تمت إدانتنا بالفعل".

وتابع "في حال لم نكن أبرياء، فسوف نقبل ما يقرره القاضي أو الدوري الإنكليزي الممتاز. ولكن ماذا يحدث إذا وجدنا أنفسنا في نفس الموقف الذي حصل في (قضية) الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، نحن أبرياء؟ ماذا يحدث لاستعادة أو تعويض الضرر الذي لحق بنا؟".

مدد غوارديولا مؤخراً عقده مع سيتي حتى عام 2025، ما سيجعله يبقى لسبع سنوات في مانشستر، وهي أطول فترة له مع أحد الأندية التي اشرف عليها في مسيرته التدريبية.

وأردف "لن أغادر هذا المركز. يمكنني أن أؤكد لكم أكثر من أي وقت مضى أنني أريد البقاء" و"في بعض الأحيان لديّ شكوك لأن سبع أو ثماني سنوات هي فترة طويلة ولكن الآن لا أريد الرحيل...".

وتراجع أداء سيتي، ثاني الترتيب، داخل المستطيل الأخضر حيث تعرض في الأسابيع الأخيرة لثلاث هزائم في آخر ست مباريات، وبات يتأخر عن أرسنال المتصدر بفارق خمس نقاط.

لا يعتقد غوارديولا أن ما يحصل خارج الملعب سيؤثر على فريقه داخله أو يشتت انتباه لاعبيه قبل فترة حاسمة، حيث يلتقي مع أرسنال الأربعاء قبل استحقاق دوري أبطال أوروبا الأسبوع التالي ضد لايبزيغ الألماني.

قال "تشهر بالألم عندما يريدون انتزاع ما فزنا به على أرض الملعب" و"عندما حدث ذلك الاثنين، (كان هناك) الكثير من الشائعات والضوضاء. كان لديّ شعور انه عندما سنخوض المباريات، فإن الجميع سيقوم بالمهمة التي يتعين عليه القيام بها. اللاعبون في الملعب والمحامون في المحكمة".

© 2023 AFP