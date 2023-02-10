بطولة فرنسا: نيس يتابع صحوته في أمسية تألق الجزائري براهيمي

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مهاجم نيس الجزائري بلال براهيمي فرحاً بتسجيله الهدف الثاني لفريقه في مرمى أجاكسيو على ملعب أليانز ريفييرا في نيس في 10 شباط/فبراير 2023

باريس (أ ف ب) – تابع نيس صحوته بفوزه على ضيفه أجاكسيو 3-صفر الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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وعلى ملعب "أليانز-ريفييرا"، فرض المهاجم البديل الجزائري بلال براهيمي نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدفين (69 و90)، فيما افتتح القائد البرازيلي دانتي التسجيل (3).

وكان براهيمي افتتح باكورة أهدافه هذا الموسم في المرحلة الماضية في الفوز على مرسيليا 3-1.

وهو الانتصار الرابع توالياً لنيس في الدوري بعد فوزه على كل من ليل ولنس بالنتيجة ذاتها 1-صفر ومرسيليا، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة ويتقدم للمركز السابع موقتاً.

وتناسى نيس بدايته السيئة هذا الموسم وإقالة مدربه السويسري لوسيان فافر بعد تعيين خلفه ديدييه ديغار ليحقق سلسلة من 6 مباريات لم يذق خلالها طعم الخسارة، ففاز في خمس وتعادل في واحدة.

كما استعاد نيس حظوظه بمقعد أوروبي بعدما تسلّم ديغار، المساعد السابق للمقال فافر، مهامه الفنية في منتصف كانون الثاني/يناير، في حين يستعد لخوض منافسات الدور ثمن النهائي لمسابقة كونفرنس ليغ في آذار/مارس المقبل.

في المقابل، يعاني أجاكسيو الثامن عشر مع 18 نقطة حيث اكتفى بانتصار يتيم مقابل 6 هزائم في مبارياته السبع الأخيرة.

بور-د ح

© 2023 AFP