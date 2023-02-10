توقيف نائب أوروبي ثان على خلفية شبهات فساد على صلة بقطر والمغرب

© كينزو تريبويار / ا ف ب

مارك تارابيلا، عضو البرلمان الأوروبي البلجيكي، أثناء رده على الصحافة في البرلمان الأوروبي في بروكسل في الثاني من شباط /فبراير 2023

بروكسل (أ ف ب) – أوقف النائب البلجيكي في البرلمان الأوروبي مارك تارابيلا الجمعة في إطار التحقيق في شبهات فساد داخل المؤسسة على صلة بقطر والمغرب، بعد تأكيده على مدى شهرين استعداده للرد على تساؤلات القضاء.

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تم توقيف النائب الاشتراكي البالغ 59 عامًا والذي رفعت عنه الحصانة البرلمانية في الثاني من شباط/فبراير، في وقت مبكر بمكان إقامته في منطقة لييج (شرق). ونقل اثر ذلك إلى مقر الشرطة القضائية الفدرالية في بروكسل للاستماع إليه.

وقال مكتب المدعي العام الفدرالي "سيقرر قاضي التحقيق بشأن مثوله في الساعات القليلة المقبلة".

يجب اتخاذ قرار بشأن وضعه رهن الاحتجاز في غضون 48 ساعة بعد التوقيف.

تزامنا مع توقيفه، جرى تفتيش مكاتب عدة في بلدية أنثيسنس (شرق) التي يرأسها تارابيلا و"صندوق مصرفي في لييج" يملكه، حسبما ذكر مكتب الادعاء الفدرالي.

ظهر اسم مارك تارابيلا، النائب المولع بكرة القدم والذي تحدث كثيرًا في البرلمان الأوروبي حول موضوع تنظيم قطر لكأس العالم 2022، بعيد تفجّر فضيحة الفساد في التاسع من كانون الأول/ديسمبر.

وجرى في العاشر من كانون الأول/ديسمبر تفتيش مقر سكنه في أنثيسنس بحضور رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، وفق ما يقتضيه القانون.

لكن لم يعثر على نقود، ولم يتم توقيفه، على عكس النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي التي أوقفت بـ"الجرم المشهود" قبل ذلك بيوم في بروكسل، وبالتالي لم يكن بمقدورها الاستفادة من الحصانة البرلمانية.

أقيلت كايلي اثر ذلك من منصب نائبة رئيسة البرلمان، وهي واحدة من الأشخاص الثلاثة المسجونين حاليًا في هذه القضية مع رفيقها المساعد البرلماني فرانشيسكو جورجي، وعضو البرلمان الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري، والأخيران إيطاليان.

- إشادة بقطر -

بانزيري هو المشتبه به الرئيسي في القضية، لكنه أبرم اتفاق تعاون مع القضاء واعترف بتدبير تدخل عدة دول أجنبية في السياسة الأوروبية، وذكر اسم مارك تارابيلا للمحققين.

وبحسب الصحافة البلجيكية، زعم بانزيري في كانون الأول/ديسمبر أنه حوّل "ما بين 120 ألف و140 ألف يورو" على دفعات عدة للنائب البلجيكي لقاء مساعدته في ملفات متعلقة بقطر.

وكان النائب البلجيكي قد رحب أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بالتغييرات الإيجابية في الإمارة في ما يتعلق بقضية حقوق العمال.

وقال تارابيلا حينها "لقد تم إحراز تقدم...الخطاب السلبي لوحده يبدو لي أنه يضر بتطور الحقوق في قطر مستقبلا".

ومثّل ذلك تغيرا كبيرا في خطاب النائب، ففي عام 2015 وصف مارك تارابيلا منح تنظيم كأس العالم 2022 لقطر بأنه "اختيار خاطئ"، كما انتقد عدم شفافية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حسب ما ذكرت الصحافة البلجيكية.

خلال حملة التوقيفات في بروكسل في التاسع من كانون الأول/ديسمبر، صادر المحققون 1,5 مليون يورو نقدًا، غالبيتها في منزلي بانزيري وكايلي.

من جهته، نفى تارابيلا تلقيه "أموالا أو هدايا مقابل آرائه السياسية"، كما نفت سلطات قطر والمغرب بشدة شبهات الفساد المتعلقة بها.

وهناك نائب آخر في البرلمان الأوروبي، الإيطالي أندريا كوزولينو، في مرمى القاضي المسؤول عن التحقيق. وقد رفعت عنه الحصانة البرلمانية تزامنا مع رفع الحصانة عن تارابيلا في الثاني من شباط/فبراير خلال تصويت في جلسة عامة للمؤسسة الوحيدة المنتخبة في الاتحاد الأوروبي.

في جلسة التصويت تلك، صوّت مارك تارابيلا نفسه لصالح رفع حصانته، مؤكدا استعداده للإجابة على أسئلة المحققين، وقال "أريد أن تأخذ العدالة مجراها".

© 2023 AFP