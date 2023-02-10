دوري "أن بي آيه": غياب دورانت وكوري ووليامسون عن مباراة "أول ستار"

كيفن دورانت خلال فترة الاحماء قبل مباراة بروكلين نتس وأتلانتا هوكس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في التاسع من كانون الأول/ديسمبر 2022.

لوس انجليس (أ ف ب) – يغيب ستيفن كوري (غولدن ستايت ووريرز) وكيفن دورانت (فينيكس صنز) وزيون وليامسون (نيو أورليانز بيليكانز) عن مباراة كل النجوم "اول ستار" للاصابة، على أن يحلّ بدلاً منهم الكاميروني جويل إمبيد (فيلادلفيا سفنتي سيكسرز)، جا مورانت (ممفيس غريزليز) والفنلندي لوري ماركانن (يوتا جاز) في التشكيلة الأساسية.

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وكان من المتوقع غياب هذا الثلاثي عن المباراة السنوية التي تقام في 19 الشهر الحالي في سولت لايك سيتي (يوتا)، حيث يتعالج كوري من تمزق الرباط الجزئي في ركبته اليسرى، ويقترب دورانت المنتقل أخيراً من بروكلين نتس إلى صنز من التعافي من التواء في أربطة ركبته اليمنى، ويعاني وليامسون للتعافي من تمزق أوتار ركبته اليمنى.

وعاد غياب دورانت بالفائدة على إمبيد، أحد المرشحين للفوز بلقب أفضل لاعب في الدوري العادي للموسم الحالي وثاني أفضل هداف في الدوري (معدل 33.3 نقطة)، علماً ان غيابه عن الخمسة الاوائل في المنطقة الشرقية طرح أكثر من علامة استفهام.

وتعتبر مشاركة ماركانن اساسياً مفاجأة برغم أن معدل التهديفي للفنلندي يبلغ 24.7 نقطة في المباراة، إضافة إلى 8.6 متابعات هذا الموسم، علماً انه تم اختياره بداية من بين البدلاء من قبل المدربين الثلاثين للدوري.

أما بالنسبة إلى مورانت فسيحل بدلاً من كوري في مشاركته اساسياً للعام الثاني توالياً.

© 2023 AFP