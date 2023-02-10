دوري "أن بي ايه": ليكرز يسقط أمام باكس ليلة الاحتفال بنجمه جيمس

نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس محاطا بعائلته يتحدث الى الجماهير في حفل تكريمه كأفضل هداف في تاريخ دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، قبل المباراة ضد ميلووكي باكس في التاسع من شباط/فبراير 2023.

لوس انجليس (أ ف ب) – سقط لوس أنجليس ليكرز أمام ضيفه ميلووكي باكس 106-115 الخميس، في أمسية الاحتفال بنجمه ليبرون جيمس كأفضل هداف في تاريخ دور كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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كما حدث قبل 48 ساعة، كان كريم عبد الجبار، حامل الرقم القياسي السابق في عدد النقاط في تاريخ الدوري والذي كان صامدا منذ 39 سنة وتحديداً منذ 1984، حاضرًا في ملعب كريبتو أرينا، لرؤية خليفته يخاطب الجماهير في وسط الملعب، مرتديًا بدلة ومحاطا مرة أخرى محاطًا بوالدته غلوريا وزوجته سافانا وأطفاله الثلاثة بروني وبرايس وانته زوري.

وقال "الملك" الذي غاب عن المباراة بسبب معاناته من التهاب في الكاحل الأيسر: "هذا هو الخماسي الأساسي بالنسبة لي" في إشارة إلى عائلته، مضيفا "لم يكن بإمكاني القيام بما أفعله على أساس يومي، ولم أكن أتمكن من المجيء إلى هذا الملعب وعرض مواهبي لكم يا رفاق كل ليلة لو لم يكن لدي الدعم والالتزام الذي حظيت به من عائلتي".

وأردف جيمس وسط تصفيقات وتشجيع الجماهير، قائلا "عندما كنت طفلا، كنت أحلم كل يوم باللعب في الدوري الاميركي للمحترفين وكان الكثير من الناس يلهمونني. حلمت بتمرير الكرة إلى زملائي دون النظر إليهم على غرار ماجيك جونسون، والتسجيل على طريقة مايكل جوردان، والمراوغة مثل ألن إيفرسون، والمشاركة في مسابقة السلات الساحقة (دانك) مثل كوبي براينت".

وتابع جيمس بعد ذلك المباراة من المدرجات حيث كان فريقه قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الفوز بعدما تقدم بفارق ثماني نقاط في نهاية الشوط الأول (58-50) بفضل تألق الألماني دينيس شرويدر (25 نقطة و12 تمريرة حاسمة) وأنتوني ديفيس (23 نقطة و16 متابعة).

لكن نجم ميلووكي العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو صاحب 38 نقطة في المباراة، تألق بشكل لافت في الشوط الثاني بتسجيله 23 نقطة مع 10 متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

وبرز البديل كريس ميدلتون في صفوف باكس ايضا بتسجيله 22 نقطة، وأضاف جرو هوليداي 18 نقطة.

وهو الفوز التاسع تواليا لباكس والـ38 في 55 مباراة حتى الآن هذا الموسم فشدد الخناق على بوسطن سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية (39 فوزا و16 خسارة)، فيما مني ليكرز بخسارته الثالثة تواليا والـ31 في 56 مباراة وبقي في المركز الثالث عشر للمنطقة الغربية بعيدا عن المراكز المؤهلة الى الادوار الاقصائية.

وفاجأ أورلاندو ماجيك ضيفه دنفر ناغتس متصدر المنطقة الغربية بالفوز عليه 115-104.

ويدين ماجيك بفوزه إلى بدلائه كول أنتوني صاحب 17 نقطة وسبع تمريرات حاسمة ومثلها متابعات) وبول بول (17 نقطة) والألماني موريتس فاغنر (12 نقطة)، بالإضافة إلى الواعد ويندل كارتر جونيور أفضل مسجل في صفوفه برصيد 19 نقطة.

في المقابل، لم تنفع ناغتس النقاط الـ37 والمتابعات الـ13 لآرون غوردون والنقاط الـ29 والمتابعات الـ12 للعملاق الصربي نيكولا يوكيتش لتفادي الخسارة الثامنة عشرة هذا الموسم (38 فوزا).

وتغلب بروكلين نتس الذي رحل عن صفوفه نجماه كيفن دورانت (إلى فينيكس صنز) وكايري إرفينغ (دالاس مافريكس)، على ضيفه شيكاغو بولز 116-105 بفضل 25 نقطة لسبنسر ديندويدي.

في أتلانتا، قاد اري يونغ فريقه هوكس الى الفوز على ضيفه فينيكس صنز 116-107 بتسجيله 36 نقطة بينها 25 في الشوط الثاني.

وأوقف هوكس صحوة صنز وألحق به الخسارة الاولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

© 2023 AFP