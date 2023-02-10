روسيا تعلن خفض إنتاج النفط ردّا على سقف الأسعار الغربي

© فلاديمير سيميتشك / ا ف ب/ارشيف

نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك في فيينا في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2022

موسكو (أ ف ب) – أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الجمعة أن بلاده ستخفض إنتاج الخام بنسبة خمسة في المئة الشهر المقبل، كجزء من رد موسكو على السقف الذي فرضته بلدان غربية على سعر النفط.

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وقال نوفاك "ستخفض روسيا بشكل طوعي الإنتاج بـ500 ألف برميل يوميا في آذار/مارس. سيساعد ذلك على استعادة العلاقات السوقية"، بحسب ما نقلت عنه وكالات إخبارية روسية، مضيفة أن موسكو اتّخذت القرار بشكل أحادي.

وروسيا عضو في تحالف مع أوبك، يجتمع بشكل دوري لاتخاذ قرارات بشأن مستويات انتاج النفط. وبسبب العملية العسكرية التي تشنها موسكو في أوكرانيا، حددت دول الغرب سقفا للأسعار التي يمكن لروسيا بموجبها بيع نفطها الخام.

وأعطت الأنباء عن خفض روسيا الانتاج، دفعا للأسعار في أسواق النفط العالمية.

وارتفع سعر برنت بحر الشمالي المرجعي الدولي بنسبة 2,3 بالمئة مسجلا 86,48 دولار للبرميل.

كما ارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط (WTI) في نيويورك بنسبة 2,5بالمئة مسجلا 80,01 دولار.

وقال المحلل لدى مجموعة فينالتو نيل ويلسون إن "النفط ارتفع بقوة ... مع إعلان نائب رئيس الوزراء الروسي نوفاك أن بلاده ستخفض الانتاج بمقدار 500 ألف برميل اعتبارا من آذار/مارس".

© 2023 AFP