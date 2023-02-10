لاعبة غولف سويدية تنهي شراكتها مع أرامكو السعودية بعد الانتقادات

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ستوكهولم (أ ف ب) – أنهت لاعبة الغولف السويدية آنا نوردكفيست شراكتها مع شركة النفط السعودية أرامكو، بعد أن واجهت انتقادات شديدة بشأن هذا التعاون، وفق ما أعلنت الجمعة.

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وقالت ابنة الـ35 عامًا لوكالة الأنباء السويدية "تي تي" في مقابلة "لم تتبلور الامور حقًا بالطريقة التي اعتقدت أنها ستحدث".

وتابعت "أحتاج إلى التفكير في نفسي ولم أشعر بالرضا حيال هذا. لم أكن مستعدة حقًا لتلقي هذا القدر الهائل من الكراهية والتعليقات من أشخاص لا يعرفونني حتى".

أرامكو مملوكة بشكل أساسي للدولة السعودية، التي استثمرت المليارات في الأحداث الرياضية الدولية في السنوات الأخيرة. يتهم المنتقدون المملكة المحافظة بـ"الغسل الرياضي" لصرف النظر عن سجلها في حقوق الانسان.

ورحّبت منظمة العفو الدولية - التي انتقدت الى جانب آخرين هذه الشراكة - بقرارها ووصفته بأنه "حكيم للغاية".

وقالت نوردكفيست إنها كانت تأمل في أن تمكّنها هذه الشراكة التي أُعلن عنها قبل عام من الترويج لرياضة الغولف لدى السيدات.

وأضافت "لم يكن الأمر يتعلق بالمال بالنسبة لي، أردت أن أفعل شيئًا لغولف السيدات وخاصة للجولة الأوروبية".

مع ذلك، ستلعب نوردكفيست في السعودية الأسبوع المقبل "أحتاج إلى المشاركة في أربع بطولات في الجولة الأوروبية قبل آب/أغسطس لأن هدفي الكبير هو اللعب في كأس سولهايم. أشعر أنه من المهم أن ألعب في جميع أنحاء العالم، للتأثير على الأجيال الشابة لتحقيق أحلام كبيرة".

كما تلقى لاعب غولف سويدي آخر، هنريك ستينسون، انتقادات شديدة لمشاركته في "ليف غولف"، وهو دوري انفصالي تموله السعودية، وتم تجريده من شارة القيادة في كأس رايدر في تموز/يوليو من العام الماضي.

© 2023 AFP