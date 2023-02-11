بطولة فرنسا: سان جرمان يسقط امام موناكو قبل 3 ايام من مواجهة بايرن

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مهاجم موناكو وسام بن يدر يحتفل بتسجيل احد اهداف فريق في مرمى باريس سان جرمان في الدوري الفرنسي. 11 شباط/فبراير 2023

باريس (أ ف ب) – أمضى باريس سان جرمان اسبوعا سيئا، فبعد خروجه من مسابقة كأس فرنسا بسقوطه امام غريمه التقليدي مرسيليا 1-2 منتصف الاسبوع، خسر مجددا امام مضيفه موناكو 1-3 في الدوري المحلي في آخر تجربة له قبل المواجهة المرتقبة ضد بايرن ميونيخ الالماني في ذهاب ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا الثلاثاء المقبل.

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وقال قائده المدافع البرازيلي ماركينيوس "نمر في فترة صعبة للغاية، وبالتالي يتعين علينا ان نتكلم مع بعضنا البعض، تحسين الامور في اسرع وقت ممكن".

واضاف "لقد خرجنا من مسابقة الكأس لكننا لا نزال في صدارة الدوري ونلعب دوري ابطال اوروبا. يتعين علينا ان ننهض من هذه الكبوة باسرع وقت ممكن وتقديم عروض افضل".

وبقي سان جرمان في الصدارة برصيد 54 نقطة في حين صعد موناكو الى مركز الوصافة موقتا بفارق 7 نقاط بانتظار ما ستسفر عنه مباراة مرسيليا الذي يحل ضيفا لاحقا على كليرمون فيران.

ومنذ عودة قطار الدوري مطلع العام الحالي بعد التوقف اثر خلال مونديال قطر، خسر سان جرمان خارج ملعبه في 3 مباريات.

على ملعب "لويس الثاني" خاض فريق العاصمة المباراة في غياب هدافه كيليان مبابي المبتعد عن الملاعب منذ زهاء 3 اسابيع، ونجمه الارجنتيني ليونيل ميسي لاصابة عضلية، بالاضافة الى قطب الدفاع الاسباني سيرخيو راموس (شارك في الشوط الثاني) ولاعب الوسط الايطالي ماركو فيراتي، فأشرك مدربه بعض العناصر الشابة ومنها الظهير الايسر الشاداي بيتشيباو ولاعب الوسط الواعد وارن زائير يامري (16 عاما) وتيموثي بيمبيلي.

اطلق فريق الامارة الرصاصة الاولى عندما استغل الروسي الكسندر غولوفين دربكة امام مرمى فريق العاصمة ليفتتح التسجيل بعد مرور 4 دقائق فقط رافعا رصيده الى 5 اهداف هذا الموسم.

ثم اضاف الفرنسي الدولي السابق وسام بن يدر الثاني بكرة زاحفة بعيدا عن متناول جانلويجي دوناروما (18).

وسنحت لموناكو فرص عدة للتسجيل الا انّ مهاجميه اضاعوها الواحدة تلو الاخرى قبل ان يقلص سان جرمان الفارق عبر زائير ايمري الذي تابع كرة من مسافة قريبة داخل الشباك (39).

لكن دفاع سان جرمان تراخى مجددا لتستقبل شباكه الهدف الثالث من امضاء بن يدر ايضا (45+2).

ورفع بن يدر رصيده من الاهداف هذا الموسم الى 14 ليتعادل مع مهاجم رينس بالوغان.

وبقيت الافضلية لموناكو في الشوط الثاني لكن النتيجة بقيت على ما عليها بفضل تدخلات دوناروما اكثر من مرة علما بأن مباراة الذهاب على ملعب بارك دي برانس انتهت بالتعادل 1-1.

وتنتظر سان جرمان مواجهة مرتقبة ضد بايرن ميونيخ الاسبوع المقبل لكن على الاقل سيلعب بتشكيلة افضل سيعود اليها ميسي وفيراتي.

© 2023 AFP