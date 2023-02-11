دوري "أن بي ايه": براون لن يحتاج لجراحة في وجهه على الأرجح (سلتيكس)

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تعرض براون لكسر في وجهه بعد اصطدامه بزميله جايسون تايتوم

لوس انجليس (أ ف ب) – يأمل مسؤولو بوسط سلتيكس ألا يحتاج اللاعب جايلن براون لجراحة، بعض تعرضه لكسر في وجهه في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وقال رئيس عمليات كرة السلة في بوسطن براد ستيفنز الجمعة ان براون من غير المرجح ان يواجه فترة ابتعاد طويلة، بعد تلقيه ضربة غير متعمدة من كوع زميله نجم الفريق الآخر جايسون تايتوم.

قال ستيفنز لمراسلين الجمعة "آخر الأنباء عن جايلن براون انه لن يحتاج لجراحة".

تابع "سنرى كيف يشعر في الأيام المقبلة. لقد تم تجهيزه بالفعل لارتداء قناع". أضاف "لكنه لا يزال يشعر بالأمر وهذا ليس رائعاً".

وشرح بوسطن ان براون يعاني من كسر في الوجه تعرّض له خلال الفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الأربعاء، عندما كان يحاول التقاط كرة مرتدة مع زميله تايتوم.

ويقدّم براون (26 عاماً)، الذي يحمل ألوان الفريق الأخضر منذ 2016، افضل مستوياته، ويبلغ معدله 27 نقطة في المباراة الواحدة إلى 7.1 متابعات، مع سلتيكس متصدر ترتيب الدوري هذا الموسم.

وغاب براون عن فوز فريقه الأخير الجمعة على ضيفه تشارلوت هورنتس 127-116، حيث رفع رصيده إلى 40 فوزاً و16 خسارة في صدارة منطقته والدوري.

© 2023 AFP