لقاء نيويورك: صراع بين الأميركيين لايلز وكولمان على زعامة سباق 60 م

نيويورك (أ ف ب) – يدخل الأميركيان نواه لايلز وكريستيان كولمان، وهما إثنان من أفضل عدائي السرعة في العالم، السبت في صراع رياضي على زعامة سباق 60 م في لقاء نيويورك داخل قاعة في نسخته الـ 115 (ميلروز غايمز) والذي يعتبر أحد أقدم تجمعات ألعاب القوى.

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وبعد أسبوع من تسجيله أفضل توقيت له في سباق 60 م داخل قاعة خلال لقاء بوسطن (6.51 ثوان)، يسعى لايلز لتأكيد تفوقه في هذه المسافة أمام كولمان، صاحب الرقم القياسي العالمي مع 6.34 ث سجله عام 2018.

وكان كولمان تفوّق على مواطنه في اللقاء الأخير الذي جمع بينهما في مانهاتن محققاً 6.49 ث، في حين حلّ لايلز رابعاً.

ويأمل لايلز، بطل العالم مرتين في سباق 200 م، أن يطوق عنقه بالميدالية الذهبية لاضافة المزيد من جرعات الثقة، بعدما هيمن على منافسات بطولة العالم في يوجين الصيف الماضي بتسجيله ثالث أفضل توقيت في تاريخ هذه المسافة (19.31 ث.).

وما زال لايلز، البالغ 25 عاماً، متعطشاً لتحقيق مزيد من الانتصارات في سباق 100 م، حيث يتحضر بأفضل طريقة ممكنة لبطولة العالم في بودابست (19-27 آب/أغسطس المقبل) والألعاب الأولمبية في باريس 2024.

أقرّ لايلز في مؤتمر صحافي في نيويورك الخميس أن "أكبر نقطة ضعف لي" هي أول 20 متراً وتسارعه في البداية، وهو ما يريد أن يجعله "سلساً مثل الزبدة".

وشبّه العداء المتحدر من فلوريدا والذي يحب تقديم الاستعراض والتعبير عن حماسه، تطوّره بالـ "بازل" (لعبة تركيب أجزاء الصور).

من ناحيته، لا يملك كولمان ابن الـ 26 عاماً الثقة ذاتها وهو الذي خيّب الآمال في بطولة العالم في آب/أغسطس 2022 حيث حلّ سادساً في سباق الـ 100 م، في العام الذي عاد خلاله من ايقاف استمر 18 شهراً بسبب خرقه لقواعد مكافحة المنشطات.

وما زال العداء المتحدر من أتلانتا بانتظار استعادة مستواه الذي ظهر به في مونديال 2019 في الدوحة حين فاز بالميدالية الذهبية في سباق الـ 100 م بوقت قدره 9.76 ث، ليعتقد كثر انه سيهيمن لفترة طويلة على هذه المسافة، إلا أنه وقع في المحظور بعد ايقافه.

© 2023 AFP