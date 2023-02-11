مقتل فلسطيني في مواجهات مع مستوطنين بالضفة الغربية

جثمان الفلسطيني مثقال سليمان ريان داخل سيارة اسعاف بعد مقتله برصاص مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة في 11 شباط/فبراير 2023

سلفيت (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قُتل فلسطيني السبت خلال مواجهات مع مستوطنين إسرائيليين في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الاسرائيلي.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن القتيل هو مثقال سليمان ريان (27 عاما)، وقد أرداه مستوطن برصاصة في رأسه في جوار قرية قراوة بني حسان جنوب مدينة نابلس.

من جهته، أورد الجيش الاسرائيلي أنه تلقى معلومات تتصل ب"مواجهات عنيفة بين عشرات الفلسطينيين ومدنيين إسرائيليين قرب قرية قراوة بني حسان".

واضاف في بيان أنه تبلغ بمقتل فلسطيني.

وتابع البيان "تم إرسال جنود الى المكان، فردوا بوسائل مكافحة الشغب وإطلاق النار في الهواء"، لافتا الى تمكن الجنود من إنهاء المواجهات.

وذكر المجلس الإقليمي ليهودا والسامرة، وهو منظمة استيطانية في شمال الضفة الغربية، في بيان أن "مجموعة من سكان مستوطنة هافات يائير كانوا يسيرون صباح السبت قبل أن يهاجمهم فلسطينيون (...) فاطلقوا النار في الهواء".

واضاف المجلس أن "الفلسطينيين تحدثوا عن سقوط قتيل" من دون تفاصيل إضافية.

ويقيم نحو 475 ألف مستوطن إسرائيلي في بؤر عشوائية لا يعترف بها القانون الدولي بالضفة الغربية، حيث يعيش أكثر من 2,8 مليون فلسطيني.

© 2023 AFP