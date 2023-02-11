مونديال الأندية: ريال مدريد يهزم الهلال 5-3 ويحرز لقبه الخامس

© فاضل سنا / ا ف ب

لاعبو ريال مدريد يحتفلون في نهاية مباراة فريقهم ضد الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية. 11 شباط/فبراير 2023

الرباط (أ ف ب) – توّج ريال مدريد الاسباني بطلا للعالم للأندية في كرة القدم للمرة الخامسة بفوزه على الهلال السعودي 5-3 السبت في المباراة النهائية في الرباط.

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وسجل كل من البرازيلي فينيسيوس جونيور (13 و69) والاوروغوياني فيديريكو فالفيردي (18 و58)، واضاف الفرنسي كريم بنزيمة العائد من اصابة (54) اهداف ريال مدريد، في حين سجل للهلال الذي كان يخوض اول نهائي له في هذه المسابقة، المالي موسى ماريغا (26) واضاف زميله الارجنتيني لوسيانو فييتو هدفين (63 و79).

وهي المرة الخامسة التي يحرز فيها النادي الملكي لقب هذه المسابقة بعد اعوام 2014 وو2016 و2017 و2018 ليعزز رقمه القياسي.

واللقب هو الثاني لريال مدريد هذا الموسم بعد احرازه الكأس السوبر الاوروبية بفوزه على اينتراخت فرانكفورت في آب/أغسطس الماضي.

وكان ريال مدريد تخطى الاهلي المصري 4-1 في نصف النهائي، في حين حقق الهلال مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على فلامنغو البرازيلي 3-2 ليبلغ النهائي للمرة الاولى في تاريخه ويصبح ثالث ناد آسيوي يحقق هذا الانجاز بعد كاشيما انتلرز الياباني عام 2016 والعين الاماراتي عام 2018.

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