مونديال الأندية: فلامنغو ثالثا على حساب الأهلي

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مهاجم فلامنغو غابريال باربوسا (يمين) محتفلا بتسجيل احد اهداف فريقه في مرمى الاهلي المصري في مونديال الاندية. 11 شباط/فبراير 2023

طنجة (المغرب) (أ ف ب) – انتزع فلامنغو البرازيلي المركز الثالث في كأس العالم للاندية التي يسدل عليها الستار السبت في المغرب، بفوزه على الاهلي المصري 4-2 في طنجة السبت.

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وتقدم الاهلي 2-1 لكن طرد احمد عبد القادر بالبطاقة الحمراء مباشرة في الدقيقة 69، كانت نقطة التحول لصالح الفريق البرازيلي الذي سجل في الدقائق العشرين الاخيرة 3 اهداف ليخرج فائزا.

وكان فلامنغو الفائز بكأس ليبرتادوريس الاميركية الجنوبية (موازية لدوري ابطال اوروبا) خسر بشكل مفاجىء امام الهلال السعودي 2-3 في نصف النهائي.

افتتح فلامنغو التسجيل عبر غابريال باربوسا من ركلة جزاء (11)، لكن الاهلي رد بادراك التعادل عبر عبد القادر (38).

وفي الشوط الثاني اهدر علي معلول ركلة جزاء لصالح الاهلي (58)، لكن عبد القادر منحه التقدم بعدها بدقيقتين.

ثم اكمل الاهلي المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد عبد القادر في الدقيقة 69 ليجهز عليه فلامنغو بتسجيله ثلاثة اهداف في الدقائق العشرين الاخيرة بداها بدرو بادراك التعادل (77)، واضاف باربوسا هدفه الثاني من ركلة جزاء ثانية (84)، ليحسم بدرو النتيجة نهائيا في صالح فريقه بتسجيله الهداف الرابع في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.

ويلتقي لاحقا ريال مدريد والهلال السعودي في النهائي المقرر في الرباط.

© 2023 AFP