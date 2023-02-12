الأمين العام للحلف الأطلسي لا يرغب في تمديد ولايته إلى ما بعد تشرين الأول/أكتوبر

الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ متحدثا الى فرانس برس في مقر الحلف في بروكسل في 16 كانون الاول/ديسمبر 2022

بروكسل (أ ف ب) – أعلنت ناطقة باسم حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأحد أن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ الذي يشغل هذا المنصب منذ 2014، لا يرغب في تمديد جديد لولايته بعد انتهائها في تشرين الأول/أكتوبر.

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وكان يفترض أن يغادر ستولتنبرغ (63 عاما) منصبه في تشرين الأول/أكتوبر من السنة نفسها لتولي رئاسة البنك المركزي النروجي. لكن قادة دول الحلف قرروا في آذار/مارس 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تمديد ولايته حتى 30 أيلول/سبتمبر 2023.

وقالت الناطقة باسمه أوانا لونغيسكو الأحد إن ستولتنبرغ "لا ينوي طلب تمديد إضافي لولايته" على رأس المنظمة.

ويقود المسؤول الاشتراكي الديموقراطي الحلف الأطلسي منذ تشرين الاول/أكتوبر 2014. وتولى رئاسة الوزراء في النروج مرتين، بين 2000 و2001 ثم بين 2005 و2013.

© 2023 AFP