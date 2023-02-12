بطولة إسبانيا: برشلونة يواصل انتصاراته ويبتعد 11 نقطة في الصدارة

لاعب وسط برشلونة بيدري يحتفل بهدف الفوز في مرمى فياريال (1-صفر) في الدوري الإسباني في 12 شباط/فبراير 2023.

مدريد (أ ف ب) – واصل برشلونة انتصاراته المتتالية وابتعد 11 نقطة مؤقتا في الصدارة بفوزه الثمين على مضيفه فياريال 1-صفر الأحد على ملعب "لاسيراميكا" في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وحقق النادي الكاتالوني الذي غاب عن صفوفه قائده سيرجيو بوسكيتس وجناحه الفرنسي عثمان ديمبيليه بسبب الإصابة، الأهم قبل اختباره العسير الخميس المقبل أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي في ذهاب المحلق المؤهل الى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بتسجيله هدف الفوز في الشوط الأول عبر واعده بيدري وتحديدا في الدقيقة 18 وحافظ عليه حتى نهاية المباراة.

وهو الفوز الثامن تواليا لبرشلونة في مختلف المسابقات والسادس في الدوري فعزز موقعه في الصدارة برصيد 56 نقطة بفارق 11 نقطة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد الذي تأجلت مباراته ضد ضيفه إلتشي إلى الأربعاء المقبل بسبب مشاركته في مونديال الاندية في المغرب والذي توج بلقبه على حساب الهلال السعودي (5-3).

كما واصل برشلونة الحفاظ على سجله خاليا من الخسارة في 16 مباراة متتالية في مختلف المسابقات وتحديدا منذ سقوطه امام بايرن ميونيخ الالماني صفر-3 في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وضغط برشلونة منذ البداية وكاد هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي يفتتح التسجيل اثر انفراد بالحارس بيبي رينا بعد تمريرة خلف الدفاع من بيدري، فتوغل داخل المنطقة لكنه سددها في بطن الحارس قبل أن يشتتها الدفاع (3).

ونجح برشلونة في افتتاح التسجيل اثر هجمة منسقة وتبادل رائع للكرة بتمريرات قصيرة ولمسة واحدة بين الهولندي فرينكي دي يونغ والبرازيلي رافينيا وليفاندوفسكي الذي مررها الى بيدري عند مشارف المنطقة، فهيأها الأخير لنفسه وتوغل قبل أن يسددها بيمناه على يسار رينا (18).

وكاد ليفاندوفسكي يضيف الهدف الثاني عندما تلقى كرة ساقطة بروعة من دي يونغ داخل المنطقة فتلاعب بالمدافع باو توريس وسددها قوية زاحفة ارتدت من رينا وشتتها الدفاع (26).

وتلقى فياريال ضربة موجعة بإصابة لاعب الوسط الفرنسي فرانسيس كوكلان في ركبته اليمنى فترك مكانه للنيجيري سامويل تشوكويزي (36).

وأهدر موراليس فرصة ذهبية لادراك التعادل عندما استغل كرة خاطئة من بيدري منتصف الملعب فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة وسددها بجوار القائم الأيمن (45+2).

وتحسن أداء فياريال نسبيا في الشوط الثاني مستغلا تراجع لاعبي الفريق الكاتالوني لكن دون خطورة على مرمى الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن.

ديباي يفتتح رصيده التهديفي مع أتلتيكو

افتتح المهاجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي غلته التهديفية مع فريقه الجديد أتلتيكو مدريد وأعاده إلى سكة الانتصارات بتسجيله هدف الفوز "القاتل" في مرمى مضيفه سلتا فيغو 1-صفر.

مهاجم أتلتيكو مدريد الدولي الهولندي ممفيس ديباي يحتفل بهدف الفوز في مرمى سلتا فيغو (1-صفر) في الدوري الاسباني في 12 شباط/فبراير 2023. © ميغل ريوبا / اف ب

ودخل ديباي المنتقل الى صفوف الـ"روخيبلانكوس" في 20 كانون الثاني/يناير الماضي قادما من برشلونة، بديلا لألفارو موراتا في الدقيقة 61 ونجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 89، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة في مباراة أكملها بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70 اثر طرد قطب دفاعه المونتينيغري ستيفان سافيتش لإعاقته المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش عند حافة المنطقة وهو منفرد بحارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك.

وهي المرة الثالثة التي يطرد فيها سافيتش في المباريات الخمس الاخيرة لأتلتيكو مدريد في مختلف المسابقات.

وهو الهدف الأول لديباي في الليغا منذ تسجيله الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى إلتشي (3-صفر) في 17 أيلول/سبتمبر الماضي في المرحلة السادسة.

وعوض أتلتيكو مدريد سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه خيتافي 1-1 في المرحلة الماضية وحقق فوزه الحادي عشر هذا الموسم، معززا موقعه في المركز الرابع برصيد 38 نقطة مقابل 23 نقطة لسلتا فيغو الثالث عشر.

وشدد رجال المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني الخناق على ريال سوسييداد الثالث الذي يحل ضيفا على إسبانيول الإثنين حيث قلص الفارق بينهما الى نقطة واحدة.

وقال سيميوني "بدأنا المباراة بشكل جيد، ولكن كان لدينا عدم دقة وبعض الفرص المعزولة مثل كرة ماركوس يورنتي التي كادت تهز الشباك. ولكن في الشوط الثاني قمنا بتغيير أسلوب لعبنا وحاولنا تحرير (الفرنسي أنطوان) غريزمان، وسنحت فرصة للتسجيل لموراتا، وعندما كنا في قمة مستوانا، تلقينا بطاقة حمراء".

وأضاف "حصل (ياغو) أسباس على فرصة لهز شباكنا أنقذها أوبلاك، ومن هجمة فردية بين (البلجيكي يانيك) كاراسكو وممفيس، تمكنا من تسجيل هدف الفوز بالمباراة. كانت ردة فعل الفريق جيدة".

وفرمل خيتافي انتفاضة ضيفه رايو فايكانو عندما أرغمه على التعادل 1-1.

وكان رايو فايكانو البادىء بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة 38 بفضل النيران الصديقة بعدما هز لاعب الوسط الارجنتيني ماورو أرامباري مرمى فريقه بالخطأ.

وحصل خيتافي على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني أهدرها مهاجمه بورخا مايورال (51)، قبل أن يتلقى ضربة موجعة بطرد لاعب وسطه كارليس ألينيا لتلقيه الانذار الثاني (54).

ونجح خيتافي في إدراك التعادل على الرغم من النقص العددي وتحديدا في الدقيقة 77 عبر المهاجم الدولي التركي إينيس أونال.

وحصل رايو فايكانو على ركلة جزاء في الدقيقة 87 أهدرها المهاجم راوول دي توماس حارما فريقه من الفوز الثالث تواليا واستعادة المركز الخامس من ريال بيتيس الفائز على مضيفه ألميريا 3-2.

وتراجع رايو فايكانو إلى المركز السادس برصيد 33 نقطة، فيما رفع خيتافي رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وتعادل بلد الوليد مع أوساسونا صفر-صفر.

© 2023 AFP