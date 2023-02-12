بطولة فرنسا: ليل يدخل المراكز المؤهلة الى المسابقات القارية

مهاجم ليل الدولي الكندي جوناثان ديفيد (وسط) يحتفل بثنائيته في مرمى رين في الدوري الفرنسي في 12 شباط/فبراير 2023.

باريس (أ ف ب) – دخل ليل المراكز المؤهلة الى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل بفوزه الثمين على ضيفه ستراسبورغ 2-صفر الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

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وحسم ليل نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله الهدفين عبر مهاجمه الدولي الكندي جوناثان ديفيد في الدقيقتين 23 من ركلة جزاء و28، رافعا رصيده الى 14 هدفا هذا الموسم ولحق بمهاجم موناكو وسام بن يدر في المركز الثاني على لائحة الهدافين.

وصعد ليل الى المركز الخامس المؤهل الى مسابقة "كونفرنس ليغ" بعدما رفع رصيده الى 41 نقطة بفوزه الثاني تواليا والثاني عشر هذا الموسم، مستغلا خسارة رين أمام مضيفه تولوز بهدف لأنتوني روول (55 خطأ في مرمى فريقه) مقابل ثلاثة أهداف للبرازيلي رافايل راتاو (27) والمغربي زكرياء أبو خلال (28) والهولندي ثييس دالينغا (37).

وأكرم رينس وفادة ضيفه تروا برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها الزيمبابوي مارشال مونيتسي (10) ومزيان ماوليدا (44) والإنكليزي-الأميركي فولارين بالوغان (50) والسويدي ينز كايوست (82).

وانفرد بالوغان بصدارة لائحة الهدافين برصيد 15 هدفا.

وحذا مونبلييه حذو رينس بتغلبه على ضيفه بريست بثلاثية نظيفة سجلها كريستوف هيريل (4 بالخطأ في مرمى فريقه) و سافانييه (17 من ركلة جزاء) والعاجي الأصل إيلي واهي (54)، وذلك في أول لقاء له بقيادة مدربه الجديد-القديم ميشال دير زاكاريان العائد للاشراف عليه للمرة الثانية (الأولى بين 2017 و2021) خلفاً للمقال رومان بيتو.

وتعادل أنجيه مع أوكسير بهدف لريان رافيلوسون من مدغشقر (2) مقابل هدف لماتيس أبلين (22).

وأهدر أبلين ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ويلعب لاحقا نانت مع لوريان، وليون مع لنس.

© 2023 AFP