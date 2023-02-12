حزب الله يرسل قافلة مساعدات إنسانية من لبنان إلى سوريا

شاحنات حملت مساعدات انسانية من حزب الله اللبناني قبل توجهها الى سوريا في 12 شباط/فبراير 2023

بيروت (أ ف ب) – أرسل حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في لبنان، قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من 23 شاحنة الأحد إلى محافظة اللاذقية في غرب سوريا التي تعدّ من أبرز حلفائه.

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وقال رئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين لصحافيين، بينهم فريق وكالة فرانس برس، قبل انطلاق القافلة من الضاحية الجنوبية لبيروت "هذه اللحظة هي لحظة المؤازرة وهي لحظة الإعانة ولحظة الوقوف الى جانب هذا الشعب العزيز.. هذا أقل الواجب".

وقبل اندلاع النزاع عام 2011، كانت سوريا من أبرز داعمي حزب الله المدعوم من طهران وشكلت ممراً لسلاحه وعتاده. ومنذ نيسان/أبريل 2013، يقاتل الحزب بشكل علني الى جانب قوات النظام. وشارك تدخله المباشر في ترجيح كفة القتال لصالح دمشق على جبهات عدّة.

وتتجه القافلة، وفق صفي الدين، إلى محافظة اللاذقية التي تعد معقل عائلة الرئيس السوري بشار الأسد وهي من المناطق المتضررة بشدّة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا الإثنين ومقره تركيا المجاورة، متسبباً بمقتل أكثر من 28 ألف شخص، أكثر من 3500 شخصاً منهم في سوريا.

وتأتي القافلة في إطار حملة أطلقها حزب الله قبل أيام تحت تسمية "رحماء" لإعانة الشعب السوري في مواجهة نكبة الزلزال.

وقال مدير عام الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله عدنان مقدّم لفرانس برس إن "القافلة التي انطلقت الأحد هي الأولى وتليها قوافل أخرى إن شاء الله".

وتتألف القافلة، وفق مقدّم، من 23 شاحنة انطلقت عشرون منها من بيروت والبقية من البقاع (شرق). وقد أوضح أنها ستسلّم "الى جمعية الهلال الأحمر السوري والى المحافظين في بلدنا الثاني سوريا".

وتحمل الشاحنات "مواداً تموينية وغذائية ومستلزمات صحية وأدوات منزلية يحتاجها الناجون من الزلزال" وفق مقدّم.

ووُضعت على الشاحنات لافتات حملت العلم السوري وراية حزب الله الصفراء مزنرة بشعار "من الشعب اللبناني المقاوم إلى الشعب السوري الشقيق"، وفق ما شاهد مصور فرانس برس.

وبعدما كانت الحكومات المتعاقبة قد اتبعت سياسة "النأي بالنفس" عن النزاع في سوريا المجاورة، أرسل لبنان فرق إنقاذ ووفداً وزارياً رسمياً إلى دمشق.

والتقى الوفد الوزاري الأربعاء الرئيس بشار الأسد، مبدياً استعداد لبنان لفتح مطاراته وموانئه لاستقبال المساعدات إلى سوريا.

ووصلت طائرتان إيطاليتان السبت الى مطار بيروت تقلان مساعدات طبية مرسلة بمبادرة من مجموعة طبية إيطالية.

© 2023 AFP