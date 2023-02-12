دورة مونبلييه: لقب أول لسينر في 2023 وسابع في مسيرته

© سيلفان توما / ا ف ب

مونبيلييه (فرنسا) (أ ف ب) – أحرز الإيطالي يانيك سينر لقبه الأول في 2023 والسابع في مسيرته بفوزه على الأميركي ماكسيم كريسي 7-6 (7-3) و6-3 الأحد في نهائي دورة مونبلييه الفرنسية لكرة المضرب.

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ورفع الإيطالي البالغ 21 عاماً رصيده الى ستة ألقاب على الملاعب الصلبة، فيما كان لقبه الوحيد الآخر بعيداً عن هذه الملاعب في دورة أوماغ الترابية.

وسيصعد سينر الذي حرم كريسي من لقبه الثاني من أصل أربع مباريات نهائية، الى المركز الرابع عشر في تصنيف رابطة المحترفين "أيه تي بي" الذي سيصدر الإثنين.

أما منافسه الأميركي البالغ 25 عاماً والذي أقصى الدنماركي هولغر رونه المصنف أول في الدورة والتاسع عالمياً من نصف النهائي، فسيشق طريقه الإثنين الى نادي الأربعين الأوائل في تصنيف "أيه تي بي".

© 2023 AFP