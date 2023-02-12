رئيس مجموعة فاغنر المسلّحة الروسية يعلن السيطرة على بلدة قرب باخموت

© ياسويوشي شيبا / ا ف ب

موسكو (أ ف ب) – أعلن يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر المسلّحة الروسية الأحد أن قواته سيطرت على بلدة كراسنا هورا الأوكرانية الواقعة على مسافة كيلومترات قليلة شمال باخموت التي تحاول موسكو الاستيلاء عليها منذ أشهر.

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ونقل عنه مكتبه الإعلامي قوله "اليوم سيطرت الوحدات الهجومية في فاغنر على بلدة كراسنا هورا".

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحة هذه التصريحات من مصدر مستقل.

ومنذ أكثر من ستة أشهر، تحاول مجموعة فاغنر والجيش الروسي السيطرة على باخموت وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية محدودة لكنها اكتسبت أهمية رمزية كبيرة بسبب طول مدة المعارك حولها.

وتحاول القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة تطويق باخموت ونجحت في قطع العديد من الطرق المؤدية إلى المدينة الحيوية لتزويد القوات الأوكرانية بالإمدادات.

وكانت مجموعة فاغنر أعلنت في 11 كانون الثاني/يناير أنها سيطرت على سوليدار، وهي بلدة قريبة من كراسنا هورا. لكنّ وزارة الدفاع الروسية انتظرت يومين قبل الإعلان عن احتلال سوليدار، ما كشف عن خلاف بين فاغنر والجيش الروسي.

وقال بريغوجين الأحد "بعد السيطرة على سوليدار والضجة التي أثيرت حول وجود (جنود) آخرين في سوليدار، كان المقاتلون محبطين".

وأضاف "في نطاق نحو 50 كيلومترا، ليس هناك إلا مقاتلو فاغنر وسيسيطرون على باخموت".

© 2023 AFP