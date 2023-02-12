رالي السويد: الإستوني تاناك يحرز المرحلة ويتصدّر

فاز الإستوني أوت تاناك (أم-سبورت فورد) برالي السويد الأحد، في المرحلة الثانية من بطولة العالم للراليات، ليحتلّ صدارة الترتيب المؤقت للبطولة © جوناثان ناكستراند / ا ف ب/AFP

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Umeå (السويد) (أ ف ب) – فاز الإستوني أوت تاناك (أم-سبورت فورد) برالي السويد الأحد، في المرحلة الثانية من بطولة العالم للراليات، ليحتلّ صدارة الترتيب المؤقت للبطولة.