عباس يطالب خلال "قمة القدس" بدعم دولي للفلسطينيين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال "قمة القدس" في الجامعة العربية في القاهرة في 12 شباط/فبراير 2023

القاهرة (أ ف ب) – دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد من منبر الجامعة العربية، الى "حماية" الفلسطينيين في مواجهة اسرائيل التي "تجاوزت كل الخطوط الحمر"، فيما يشهد النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي تصعيدا كبيرا.

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بحسب الأمم المتحدة كان العام الماضي الأكثر دموية في الضفة الغربية المحتلة حيث قتل 235 شخصا، وفق احصاء لوكالة فرانس برس، قرابة 90% منهم من الفلسطينيين.

وازاء الاعتداءات والهجمات البرية والجوية وعمليات اطلاق الصواريخ التي تتزايد، دعت الجامعة العربية الى عقد "قمة القدس" الأحد على مستوى وزراء الخارجية.

وافتتح المؤتمر الى جانب عباس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تستضيف بلاده مقر الجامعة العربية وتقوم بدور الوسيط بين الاسرائيليين والفلسطينيين منذ عقود، والعاهل الاردني عبد الله الثاني الذي تتولى بلاده رعاية الأماكن الاسلامية والمسيحية في القدس.

وقال الملك عبد الله الذي أكد له الرئيس الأميركي جو بايدن أخيرا "دعمه القوي لحل الدولتين"، إن الوضع الراهن "يستدعي منا جميعاً تكثيف الجهود لدعم صمود اشقائنا في الأراضي الفلسطينية".

وعلق عباس على موقف بايدن قائلا إن الرئيس الأميركي يقول إنه يساند هذا الحل "ولكنه لا يفعل شيئا". وأضاف أن الفلسطينيين سيتوجهون "في الأيام القليلة القادمة الى الأمم المتحدة".

وفي كلمة عبر الفيديو أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "موقف الأمم المتحدة واضح وهو رفض القرارات الأحادية"، مشيرا خصوصا الى بناء "المستوطنات الاسرائيلية غير المشروعة في الضفة الغربية".

ووقّعت الإمارات والبحرين والمغرب في 2020 اتفاقات تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية. فيما أعلن السودان أخيرا أنه يرغب في "تطبيع العلاقات" مع الدولة العبرية.

واعترفت مصر والأردن باسرائيل منذ عقود.

© 2023 AFP