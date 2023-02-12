مقتل 11 شخصاً غالبيتهم مدنيون إثر هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في وسط سوريا (المرصد)

الصورة تعود الى الرابع والعشرين من آذار/مارس 2019 ويظهر فيها علم لتنظيم الدولة الاسلامية مُلقى أرضا في قرية الباغوز في محافظة دير الزور السورية غداة خروج قوات التنظيم منها

بيروت (أ ف ب) – قتل عشرة مدنيين وعنصر من قوات النظام في هجوم شنّه تنظيم الدولة الإسلامية في وسط سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

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وذكر المرصد أن "التنظيم هاجم نحو 75 شخصاً السبت بينما كانوا يعملون في جمع الكمأة في منطقة تدمر في ريف حمص الشرقي" ما أدى إلى مقتل "عشرة مدنيين بينهم امرأة، إضافة الى عنصر من قوات النظام" فيما لا يزال الآخرون في عداد المفقودين.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) من جهتها الهجوم. وقالت إن عناصر التنظيم هاجموا السكان "بأسلحة رشاشة"، مشيرة الى مقتل أربعة مدنيين، بينهم إمرأة.

وجُرح عشرة آخرون "إصابات بعضهم بليغة"، وفق سانا.

ومنذ اعلان القضاء على خلافته عام 2019 وخسارته كافة مناطق سيطرته، انكفأ التنظيم المتطرف الى البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق حيث يتحصن مقاتلوه في مناطق جبلية.

ويستغلّ التنظيم، وفق المرصد، خروج سكان المناطق الريفية النائية في وسط سوريا من أجل جمع الكمأة تمهيداً لبيعها، من أجل شنّ هجمات ضدّهم.

وفي نيسان/أبريل 2021، خطف التنظيم 19 شخصاً غالبيتهم مدنيون في هجوم مماثل شنّه في ريف حماة الشرقي في وسط البلاد.

وغالباً ما يواجه المدنيون خلال موسم جمع الكمأة خطراً آخر يتمثّل بالألغام التي زرعها التنظيم في مناطق صحراوية شاسعة، خضعت لفترة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية قبل طرده منها.

وبين الحين والآخر، يشنّ مقاتلو التنظيم هجمات في البادية تستهدف خصوصا مقاتلين أكراد وقوات النظام السوري. وتوجّه المروحيات السورية والروسية ضربات تستهدف تحرّكات التنظيم ومواقعه في البادية.

ومنذ اندلاعه في العام 2011، تسبّب النزاع في سوريا بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والاقتصاد، ودفع أكثر من نصف السكان الى النزوح داخل سوريا أو التشرد خارجها.

© 2023 AFP