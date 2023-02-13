إصابة طفيفة في هجوم طعنا نفذه فتى فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة

© رونالدو شميدت / ا ف ب

عناصر من الشرطة الإسرائيلية يفحصون موقع هجوم بسكين نفذه فتى فلسطيني في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة في 13 شباط/فبراير 2023

القدس (أ ف ب) – أصيب "مدني شاب" بجروح طفيفة الإثنين في هجوم طعنا نفذه فتى فلسطيني في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة على ما أفادت الشرطة الإسرائيلية في بيان.

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وقالت الشرطة إنها تلقت "بلاغا عن حادثة طعن في البلدة القديمة" في القدس الشرقية المحتلة.

وبحسب بيان الشرطة "أصيب أحد المارة بجروح طفيفة" فيما "ألقت (الشرطة) القبض على مشتبه به".

وأضاف البيان أن "الإرهابي يبلغ 14 عاما من سكان مخيم شعفاط للاجئين" وهرب نحو باحات المسجد الأقصى قبل أن تتمكن القوات الإسرائيلية من اعتقاله، لافتا الى "مصادرة" السكين المستخدمة في الهجوم.

ووقع الهجوم عند باب السلسلة أحد الأبواب المؤدية إلى الحرم القدسي.

الجمعة، قتل ثلاثة إسرائيليين بينهم طفلان في عملية "دهس" بسيارة في محطة حافلات بالقدس الشرقية نفذها فلسطيني قبل أن يتم "تحييده".

وتصاعدت وتيرة العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل في الأشهر الأخيرة. وتتوالى الدعوات الدولية إلى الهدوء وضبط النفس.

منذ مطلع العام، أودت أعمال العنف والمواجهات بـ47 فلسطينيا بينهم مقاتلون ومدنيّون بعضهم قصّر، وبتسعة مدنيّين إسرائيليّين بينهم ثلاثة قاصرين، فضلا عن امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

ووفقا للأمم المتحدة، كان العام الماضي 2022 أكثر الأعوام دموية في الضفة الغربية منذ العام 2005.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 1967.

© 2023 AFP