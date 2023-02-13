بطولة إسبانيا: سوسييداد يضيّق الخناق على ريال مدريد بفوزه على إسبانيول

© باو بارينا / ا ف ب

مهاجم ريال سوسييداد الياباني تاكيفوزا كوبو في صراع على الكرة مع مدافع إسبانيول براين أوليفان في الدوري الاسباني في 13 شباط/فبراير 2023

Cornellà de Llobregat (إسبانيا) (أ ف ب) – ضيّق ريال سوسييداد الخناق على ريال مدريد بفوزه الصعب على إسبانيول 3-2 الإثنين، ضمن منافسات المرحلة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

إعلان اقرأ المزيد

وقلّص سوسييداد الذي رفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، الفارق مع النادي الملكي الثاني إلى 3 نقاط فقط، علماً أن الاخير المتوج أخيراً بلقب كأس العالم للأندية في الرباط للمرة الخامسة في تاريخه، سيستقبل ضيفه إلتشي الاربعاء في ختام منافسات هذه المرحلة.

ويتصدر برشلونة الفائز على فياريال 1-صفر الاحد الترتيب مع 56 نقطة، متقدماً بفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

تقدم سوسييداد بثلاثة أهداف لكل من الياباني تاكيفوزا كوبو (23) والنروجي أليكسندر سورلوث (52) والمدافع الأوروغوياني لياندرو كابريرا بالنيران الصديقة خطأ في مرمى فريقه (63) ليعود ويطرد في الدقيقة 90.

وقلّص إسبانيول الفارق بهدفي سيرغي داردير (74) وبريان أوليفان (87).

ولعب النادي الباسكي من دون نجمه لاعب الوسط دافيد سيلفا، في حين عاد ميكيل ميرينو من الاصابة للجلوس على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 71.

وبات اسبانيول الذي لم يحقق سوى 4 انتصارات مقابل 8 هزائم و9 تعادلات هذا الموسم، مهدداً بالهبوط حيث يحتل المركز السابع عشر مع 21 نقطة، متقدماً بفارق نقطة فقط عن فالنسيا الثامن عشر.

بور-د ح

© 2023 AFP