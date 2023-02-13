دوري أبطال أوروبا: مصير كونتي على المحك عشية مواجهة ميلان

© جف كاديك / ا ف ب

مدرب توتنهام الايطالي انتونيو كونتي يعطي تعليماته الى لاعبي فريقه في المباراة ضد ليستر سيتي في الدوري الانكليزي الممتاز. 11 شباط/فبراير 2023

لندن (أ ف ب) – يبدو مستقبل الإيطالي أنتونيو كونتي مدرب توتنهام الإنكليزي غامضا أكثر من أي وقت مضى، حيث يقود فريقه الجريح ضد ميلان الثلاثاء على ملعب سان سيرو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

إعلان اقرأ المزيد

ويعود كونتي إلى إيطاليا بعد اسبوعين فقط من خضوعه لجراحة لازالة المرارة في وطنه ومن المرجح أن تكون عودته غير مريحة مثل زيارته السابقة.

لم يكن كونتي سعيدا منذ مطلع الموسم وخرج بتصريحات انتقدت بشكل مبطن مجلس ادارة النادي ولن يكون مفاجئًا إذا قرر الانسحاب من تدريب الفريق اللندني الشمالي بنهاية عقده معه في حزيران/يونيو المقبل.

وأعرب كونتي عن استيائه من صفقات انتقال توتنهام بينما أوضح مرارا وتكرارا أنه يعتقد أنه من غير الواقعي توقع تنافس فريقه مع منافسيه في الدوري الإنكليزي الممتاز.

لا يزال توتنهام يلهث وراء اول لقب كبير له منذ عام 2008، كما أن العروض الهزيلة للفريق تحت قيادة كونتي لم تقنع الجماهير المحبطة بأنه الرجل الذي سينهي فترة الصيام.

بلغ توتنهام الحضيض بخسارته المذلة امام ليستر سيتي 1-4 السبت وجاءت هذه الخسارة بعد فوز لافت في الاسبوع الذي سبقه على مانشستر سيتي حامل لقب الموسم الماضي 1-صفر لهدافه التاريخي هاري كاين.

إصابات بالجملة

ولم تساعد الاصابات الكثيرة التي طالت الفريق في الآونة الأخيرة مع ابتعاد حارس مرماه الفرنسي هوغو لوريس لمدة ستة اسابيع على الاقل، ولاعب الوسط الاوروغوياني رودريغو بنتانكور حتى نهاية الموسم بالاضافة الى غياب ريان سيسينيون والمالي ايف بيسوما ايضا.

ولم يشارك كونتي في المؤتمر الصحافي الذي تلا مباراة ليستر سيتي بسبب العملية الجراحية التي خضع لها وأوكل المهمة الى مساعده كريستيان ستيليني الذي تحسر على استسلام توتنهام امام ليستر سيتي.

وقال ستيليني "على الفريق أن يغير شيئا ما. ليس فقط بشكل فردي. إنه يتعلق بالرغبة".

وأضاف "لا يوجد تفسير لأنه إذا كنت تعرف ما يحدث، يمكنك تغيير شيء ما. حدث هذا الامر أيضا الموسم الماضي عندما تغلبنا على مانشستر سيتي، ثم خسرنا أمام بيرنلي".

وتابع "ان تحافظ على مستوى مستقر هو اجراء طويل الامد. ولذا يتعين عليك ان تكون افضل من ناحية الذهنية ومقاربة المباريات".

يحتل توتنهام المركز الخامس في الدوري المحلي حاليا ويبتعد عنه نيوكاسل صاحب المركز الرابع آخر المتأهلين الى دوري الابطال بفارق نقطتين فقط وبالتالي فالامور ليست في غاية السوء اقله من ناحية النقاط.

سيثير الفشل في احتلال المراكز الأربعة الأولى تساؤلات حول ما إذا كان دانيال ليفي رئيس توتنهام سيرغب في الإبقاء على كونتي حتى لو أشار مدرب تشلسي السابق ويوفنتوس وإنتر ميلان إلى رغبته في البقاء.

في ظل هذه الخلفية المضطربة، قد يكون الذهاب بعيدا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم الطريقة الوحيدة لمعالجة جراح توتنهام.

© 2023 AFP