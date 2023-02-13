سوبر بول: تشيفس يتغلب على ايغلز ويحرز لقبه الثالث

© تيموثي كلاري / ا ف ب

واشنطن (أ ف ب) – توج كانساس سيتي تشيفس بطلا لمسابقة "سوبر بول" في كرة القدم الأميركية بفوزه على فيلادلفيا ايغلز 38-35 في النهائي الذي اقيم في غليندل (ولاية اريزونا).

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واللقب هوة الثالث لتشيفس بعد عامي 1970 و2020 علما بأنه خسر نهائي عام 2021 ايضا.

وتخطى باتريك ماهومز اصابة في الكاحل ليقود فريقه الى التتويج واختير افضل لاعب في المباراة.

وخشي أنصار تشيفس من الأسوا عندما اصيب ماهومز قبل نهاية الشوط الاول بقليل لكنه تحامل على أوجاعه ليقلب تأخر فريقه بفارق 10 نقاط في نهاية الشوط الاول الى فوز بفارق 3 نقاط في نهاية المباراة.

وقال ماهمومز بعد التتويج "قلت قبل المباراة بان لا شيء سيمنعني من الابتعاد عن الملعب. كنت مدركا بان لن اخرج من المباراة على الرغم من ان الاصابة في كاحله ازدادت سوءا خلال المباراة. سأهتم بهذا الامر خلال فترة الاستراحة استعداد للموسم الجديد".

واثبت ماهومز الذي توج بلقبه الثاني بأنه خير خليفة لاسطورة كرة القدم الاميركية توم برايدي الذي احرز اللقب 7 مرات.

اما نجم ايغلز جايلن هورتس فقال بعد المباراة وبدا محبطا "اما ان تفوز او تتعلم. انا فخور بهذا الفريق. بطبيعة الحال، كان لدينا هدف نريد تحقيقه لكننا لم ننجح في ذلك".

وشهدت الاستراحة بين شوطي المباراة احياء النجمة الشهيرة ريهانا حفلا غنائيا في اول ظهور لها منذ ست سنوات.

وعموما، يشارك ألمع نجوم الغناء في مباراة "سوبر بول" سنويا وسبق لليدي غاغا وبيونسيه ومادونا وبرينس ورولينغ ستونز ان احيوا حفلات مماثلة في السنوات السابقة.

© 2023 AFP