شرطي إيراني يتلقى تحذيرا بعد امتناعه عن إلزام امرأة بالحجاب

© عطا كيناري / ا ف ب/ارشيف

نساء في أحد شوارع طهران بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير 2020

طهران (أ ف ب) – تلقى ضابط في الشرطة الإيرانية تحذيرا بعد امتناعه عن إلزام سيدة بوضع الحجاب وفق ما يقتضيه القانون في الجمهورية الإسلامية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء محلية الإثنين.

إعلان اقرأ المزيد

وانتشر خلال الأيام الماضية على نطاق واسع على مواقع التواصل، شريط مصوّر يظهر الضابط وهو يرفض إلزام سيدة بوضع الحجاب، بعدما طلبت منه امرأة تقوم بتصويره بهاتفها، القيام بذلك.

وقال الضابط إن "هذه السيدة (التي لا تضع الحجاب) تريد الخروج بهذا الزي، لا إشكال في ذلك، الأمر لا يعنيني".

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الحادثة وقعت في مركز طبّي بمحافظة كرمانشاه في غرب الجمهورية الإسلامية.

والإثنين، أوردت وكالة "تسنيم" أن "الضابط تم استدعاؤه الى مكتب التفتيش وتلقى التحذيرات الضرورية (...) بعد تحقيق مفصّل"، وذلك نقلا عن بيان للشرطة في محافظة كرمانشاه.

وأتى انتشار الفيديو على خلفية احتجاجات تشهدها إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

ويلزم القانون في الجمهورية الإسلامية النساء، سواء الإيرانيات أو الأجانب، وضع غطاء للرأس في الأماكن العامة.

وبعد اندلاع الاحتجاجات، بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى، رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة.

وفي مطلع كانون الثاني/يناير، أفادت وسائل إعلام محلية أن السلطة القضائية طلبت من الشرطة التشدد في قمع المخالَفات لقانون الحجاب. كما أشارت الى أن الشرطة استأنفت تحذير مالكي السيارات من عدم التزام سيدات على متنها قواعد اللباس خصوصا الحجاب، بعد تعليق ذلك في خضم الاحتجاجات.

© 2023 AFP