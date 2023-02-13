لاعب الوسط التشيكي الدولي يانكتو يعلن مثليته الجنسية

© ميكال سيزك / ا ف ب

براغ (أ ف ب) – أعلن لاعب خط الوسط الدولي التشيكي ياكوب يانكتو الإثنين انه مثلي الجنس في بيان مؤثر نشره عبر حسابه على تويتر.

إعلان اقرأ المزيد

وقال يانكتو (27 عاماً) المعار من خيتافي الإسباني إلى سبارتا براغ "أنا مثلي الجنس ولم أعد أرغب في إخفاء نفسي".

وأضاف "مثل أي شخص آخر، أريد أيضاً أن أعيش حياتي بحرية، من دون مخاوف، من دون تحيّز، من دون عنف، أو مع حب".

وتجرأ فقط حفنة من كبار اللاعبين الإعلان أنهم مثليي الجنس في وقت كانوا لا يزالون يمارسون كرة القدم، أبرزهم الانكليزي جاستن فاشانو عام 1990 و الأسترالي جوش كافالو مع أديلاييد يونايتد الذي أفصح عن مثليته في تشرين الاوّل/أكتوبر 2021، وجايك دانييلز في أيار/مايو 2022 حين كان يدافع عن ألوان فريق بلاكبول.

وأفاد سبارتا براغ إن يانكتو أبلغ النادي ورفاقه في وقت سابق عن ميوله الجنسية.

وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على تويتر "تحدث ياكوب يانكتو علانية عن ميوله الجنسية مع إدارة النادي ومدربه وزملائه منذ بعض الوقت".

وأضاف "كل شيء آخر يتعلق بحياته الشخصية. لا مزيد من التعليقات. لا مزيد من الأسئلة" و"لديك دعمنا. عِش حياتك يا ياكوب. لا شيء آخر يهم".

وضمن السياق ذاته، أعرب خيتافي عن دعمه للاعبه، فيما كتب فريق ريال مدريد على تويتر "أقصى درجات احترامنا ودعمنا غير المشروط للاعبنا ياكوب يانكتو".

وخاض يانكتو الذي لعب أيضاً مع أودينيزي وسمبدوريا الإيطاليين، 45 مباراة وسجل أربعة أهداف للمنتخب التشيكي.

© 2023 AFP