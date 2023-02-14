دوري أبطال أوروبا: بنفيكا يبحث عن ملء فراغ إنسو فرنانديس

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برشلونة (أ ف ب) – باع بنفيكا البرتغالي نجم وسطه الأرجنتيني إنسو فرنانديس إلى تشلسي بصفقة قياسية بريطانية في كانون الثاني/يناير الماضي، لكنه يبحث عن ملء فراغه مع استئناف مباريات دوري أبطال أوروبا في كرة القدم وحلوله على بروج البلجيكي الأربعاء في ذهاب ثمن النهائي.

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أظهر العملاق البرتغالي قدرة فائقة على التعافي من خسارة أحد نجومه، وهو يسعى راهناً إلى الوقوف على قدميه بعد خسارة أحد وجوه مونديال قطر الأخير الذي قاد بلاده إلى لقب ثالث في كأس العالم.

لم يتوقع كثيرون أن يبلغ بنفيكا ثمن النهائي، بعد وقوعه في مجموعة قوية تضم باريس سان جرمان الفرنسي المدجّج بالنجوم ويوفنتوس الإيطالي العريق، بيد أن تقهقر الأخير سمح لفريق العاصمة بطرق باب التأهل لا بل احتلال الصدارة بفارق الأهداف المسجلة خارج أرضه، بعد تعادله تقريباً في كل شيء مع سان جرمان.

لعب فرنانديس دوراً محورياً في تأهل فريقه، لكنه انتقل إلى ملعب ستامفورد بريدج مقابل 129 مليون دولار، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بعد ستة أشهر فقط من استهلال مسيرته مع بنفيكا.

متصدر الدوري البرتغالي راهناً بفارق خمس نقاط عن غريمه التاريخي بورتو، حقق ربحاً هائلاً بعد انفاقه عشرة ملايين يورو لريفربلايت في صيف 2022، في دليل آخر على موهبة النادي في اختيار اللاعبين المناسبين وتطويرهم.

وفّر جواو فيليكس والأوروغوياني داروين نونييس أموالا طائلة لبنفيكا في المواسم القليلة الماضية، علماً ان الثاني استبدل الأول لدى انتقاله إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

وعندما تعادل ليفربول الإنكليزي مع نونييس الصيف الماضي، ارتقى غونسالو راموس محاولاً تعويض الأوروغوياني العملاق، وهو يقدّم أفضل موسم في مسيرته الشابة.

تتمحور خطة بنفيكا لتعويض فرنانديس حول ترفيع أحد لاعبي الفريق.

بعد رحيل لاعب الوسط البالغ 22 عاماً، خاض تشيكينيو (27 عاماً) آخر ثلاث مباريات لبنفيكا أساسياً. رغم اعتياده على اللعب في مركز هجومي، الا انه أعاد تموضعه في موقع أكثر دفاعاً في خط الوسط إلى جانب فلورنتينو لويس.

قال مدرب بنفيكا الألماني روجر شميدت "أعتقد انه اثبت بالفعل قدرته على خوض مباريات كبرى".

تابع "أظهر كل صفاته، مع الكرة، قدرته على شغل عدة مراكز وقدراته البدنية. أعتقد أنه قام بعمل جيد جداً".

أردف المدرب "كان دائماً إيجابياً للغاية، حتى عندما لم يكن يلعب، تدرّب على مستوى مرموق. يتأقلم مع مركزه الجديد، وهو مثال جيد لما يمكن تحقيقه بسلوك جيّد".

"إنسو من؟"

دخل تشيكينيو بسرعة إلى قلوب مشجّعي بنفيكا بسبب التزامه وتفانيه، فيما أشارت تقارير إلى رفضه عرضاً مغرياً من السعودية.

انتقل فرنانديس إلى تشلسي الإنكليزي في صفقة قياسية بريطانية © غلين كيرك / ا ف ب

بدأ مشجعو بنفيمكا ينشدون "إنسو من؟ لا أعلم -- تشيكينيو!".

مع انغماس تشيكينيو في مركز فرنانديس، لن يغيّر شميدت خطته، المرتكزة على لاعبَي وسط دفاعيين وثلاثة هجوميين وراء راموس رأس الحربة.

يشرح المدرب "سنلعب بنفس الطريقة، لاعبان في الارتكاز ولدينا خمسة خيارات.. بعد ذلك، يتوقف الأمر على الخصم الذي نواجه وطريقة لعبه، بمقدورنا ايجاد الحل المناسب لكل مباراة".

كشف مدرب أيندهوفن الهولندي وباير ليفركوزن الألماني السابق انه اتفق مع إدارته على عدم انفاق الكثير من المال لتعويض الأرجنتيني الموهوب "لم يكن انتقال إنسو متوقعاً، لكن قرّرنا ان نترك الأمور كما هي -- من الصعب القيام بتعاقد سريع، وإذا قمت بذلك يجب أن يكون لاعباً من مستوى لا لبس فيه".

تابع "نملك لاعبين في المركز عينه من مستوى رفيع. أراقب أيضاً اللاعبين الشبان. هذا قرارنا وأنا مقتنع بصوابيته. نريد أن نصبح أبطالاً مع اللاعبين المتواجدين في صفوفنا".

لاعبون آخرون في وسط بنفيكا يحاولون أيضاً تعويض رحيل فرنانديس.

إلى جانب تشيكينيو، هناك النروجي فريدريك أورسنيس، لويس وجواو ماريو الذين أثبتوا علو كعبهم في فوزين توالياً بالدوري بنتيجة 3-0 على أروكا وكاسا بيا حيث سجّل ماريو مرتين توالياً.

لم يكن بنفيكا يتوقع رحيل فرنانديس، لكن لا شك ان آماله ستكون، دون الأرجنتيني، ضيقة لتكرار انجاز احرازه لقب المسابقة القارية في 1961 و1962.

© 2023 AFP